2038 زائراً لمنصة محطة «ربع قرن» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مشاركتها بالدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «نتحدّث كتباً»، بإقبال جماهيري تجاوز 2038 زائراً من مختلف الأعمار، حيث شهدت المنصة تنظيم أكثر من (48) ورشة عمل قدمها نخبة من المختصين، وكوكبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، في مختلف المجالات، منها الفنية والقرائية، ومن أبرزها: الجلسات القرائية وورش السرد القصصي، وورشة «لنبدع قصة»، التي أكسبت المشاركين مهارات الكتابة وتصميم القصص، وورشة بعنوان «قراءات مسرحية»، التي أتاحت للزوار فرصة قراءة النصوص المسرحية وتجربة الأداء المسرحي، إضافة إلى الجلسة الأدبية «رواق»، التي تناولت موضوع «الأدب المترجم».

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تثري خيال الزوار وتمنحهم المتعة، منها: ورشة «ألعاب الذكاء»، التي هدفت إلى تعزيز وتطوير المهارات العقلية والتفكير الإبداعي من خلال ألعاب وأنشطة تحفز على التفكير وحل المشكلات، وورشة «اصنع كتابك»، التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأساسيات صناعة الكتب وتغليفها باستخدام التقنيات الأساسية والسماح لهم بإنشاء كتابهم المفضل.

وتمكن زوار منصة محطة ربع قرن من المشاركة في عدة ورش حول الثقافة الكورية، منها: ورشة «فن الخط الكوري»، التي تعرفوا خلالها إلى أساسيات الكتابة باللغة الكورية، وصناعة فواصل الكتب بالطريقة الكورية، المعروفة باسم «مايديب»، وهي حرفة كورية تقليدية تستخدم في صناعة النسيج، وورشة الزراعة المستدامة التي عرفت المشاركين بفن الكوكيداما الياباني، الذي يعد من أشكال فن الحدائق اليابانية، حيث قاموا خلالها بإنشاء عروض الحديقة المعلقة لتزيين مساحات معيشتهم بها بشكل جميل.

كما أتاحت المنصة للزائرين فرصة التعرف إلى مؤسسة ربع قرن ومؤسساتها المنضوية؛ أطفال الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، وإلى آلية التسجيل في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.

وتحرص مؤسسة «ربع قرن» على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية استكمالاً لسلسلة مشاركاتها في الفعاليات والمعارض والمناسبات الجماهيرية التي تستقطب حضوراً كثيفاً من كل شرائح المجتمع، ما يتيح وصولاً أسهل لتلك الشرائح للاستفادة مما تقدمه لهم من برامج وخدمات تسهم في تنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والفتيات والشباب في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، إضافة إلى تفعيل منظومة العمل المشترك مع هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي لإمارة الشارقة، وتعزيز التواصل الفعال مع أولياء الأمور من زائري المعرض.

الجدير بالذكر أن مشاركة «ربع قرن» في المعرض جاءت استكمالاً لحملتها الترويجية «محطة ربع قرن»، التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي تحت شعار «من هنا تصنع الأجيال» لتجوب عدة مواقع حيوية في إمارة الشارقة، لتعريف المجتمع بالدور البارز الذي تؤديه مؤسسات ربع قرن في استقطاب واكتشاف وتنمية واستثمار طاقات منتسبيها، سعياً لإعداد أجيال واعية ومؤثرة تسهم في قيادة دفة التطور والتنمية في المجتمع الإماراتي.