«طيران الإمارات للآداب» يعلن عن المجموعة الأولى من ضيوف الدورة 16

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر احتفال بالقصص والإبداع في المنطقة، بدورته السادسة عشرة، المقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024 في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

وتعد الدورة المقبلة ببرنامج تفاعلي مميز يجمع أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم في مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل «بعد النهار في ليل»، و«ملتقى الأفكار»، و«عائلة المهرجان» وبرنامج «يوم الشباب».

وأعلن المهرجان، أمس، عن المجموعة الأولى من الضيوف المشاركين في دورة عام 2024 وتضم المجموعة أسماء بارزة مثل الشاعرة الأمريكية والمحررة، كلوديا رانكين، التي فازت بجائزة Forward لعام 2015، وجائزة PEN Open Book وغيرهما من الجوائز، والكاتب ورائد الأعمال في وادي السيليكون، طوني فاضل، مؤلف كتاب «للبناء: دليل غير تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها» ومخترع جهاز الأيبود ومؤسِس شركة «نيست»، إضافة إلى اثنتين من أشهر الكتّاب على منصة التيك توك، كورتيس سيتنفيلد، مؤلفة كتاب «كوميديا رومانسية»، وريبيكا ياروس، مؤلفة كتاب «الجناح الرابع»؛ وتقدم كلتاهما جلساتها للمرة الأولى في المنطقة.

كما ينضم الكاتب أنتون هير، مترجم كتاب «ذهبت لأرى والدي» و«أرنب ملعون» والذي يعمل حالياً على السيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية للبوب، «BTS»، إلى قائمة المتحدثين والدكتورة الجامعية، فرانشيسكا كارتيه بريكيل، والتي تنحدر من سلالة «كارتييه» المتخصصة بالمجوهرات ومؤلفة كتاب «كارتييه: القصة غير المروية للعائلة وإمبراطورية المجوهرات»، والكاتبة ميرال الطحاوي، التي تأهلت روايتها «أيام الشمس المشرقة» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، والشاعر أحمد بخيت والحائز على العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج «أمير الشعراء»، إضافة إلى المتزلجة الإماراتية العالمية الشهيرة، زهرة لاري، والتي ستقوم بإصدار كتابها، «ليس بعد: قصة متزلجة لا تعرف طموحها حدوداً»، خلال المهرجان.

سلسلة

ويعود كل من الكاتب والخبير السلوكي، توماس إريكسون، مؤلف كتاب «محاط بالحمقى»، والصحفية والروائية لوسي هوكينج، ابنة الكاتب ستيفن هوكينج، والتي ستتحدث عن سلسلتها الجديدة المخصصة للأطفال، «الأميرة أوليفيا أنجاتس»، والتي تتمحور حول أزمة تغير المناخ. كما يعود عملاق الأدب الياباني الأشهر، توشيكازو كاواغوتشي، مؤلف سلسلة «قبل أن تبرد القهوة»، والكاتب سعود السنعوسي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 عن روايته «ساق البامبو» والمتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن روايته «حمام الدار»، إلى مسرح المهرجان، إضافة إلى الشاعر علي أبو الريش والذي تُعد روايته «الاعتراف» واحدة من أهم مئة رواية عربية في العصر الحالي، كما تعود الكاتبة والفنانة الفلسطينية الحائزة على جوائز، دانا الدجاني.

كما كشف مهرجان الإمارات للآداب عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناسب كل الأعمار والاهتمامات وهي، برنامج «بعد النهار في ليل»، والذي يعد أن مرح المهرجان لا ينتهي مع مغيب الشمس، إذ يستضيف المهرجان سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء والألعاب وتجارب الطعام والتسوق خلال الليل من يوم الخميس حتى يوم الأحد، وبرنامج «ملتقى الأفكار» والذي يضم سلسلة من الحوارات والنقاشات المميزة بين الكتّاب حول شتى المواضيع، من عالم العناكب والأساطير الصينية ووصولاً إلى جمالية اللغة العربية ومستقبل الذكاء الاصطناعي. جمع المهرجان بعضاً من أفضل رواة القصص والرسامين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة، من التنانين والأبطال الخارقين إلى الشعر والأداء، يوفر المهرجان فرصة لكل القرّاء الصغار. كما يدعو المهرجان طلبة المرحلة الثانوية والجامعات إلى الانضمام إلى مجموعة من الجلسات الملهمة، ضمن برنامج «يوم الشباب»، ترضي فضولهم وتشعل لديهم شرارة الشغف، إذ تناقش الجلسات مواضيع مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة، مع التركيز على الثقافة العربية.

تواصل

وعبّرت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن بالغ سعادتها بإطلاق دورة جديدة من المهرجان وقالت: «يتواصل البشر مع بعضهم البعض ومع العالم من خلال القصص، القصص التي نتبادلها بمشاركة التجارب والحياة والتي تتعدى الكلمات وتتخطى الحدود. جوهر مهرجان طيران الإمارات للآداب يتمحور حول الاحتفاء بالروابط الإنسانية من خلال رواية الحكايات التي تنطوي عليها مشاهد الإبداع المختلفة»، وأضافت، «كلنا حماس لاستقبال الكتّاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً ليقدموا مجموعة ثرية من الفعاليات التي من شأنها إلهامنا وإسعادنا وقبل كل شيء.. أخذنا في رحلة لا تُنسى عبر سحر الحياة التي نعيشها اليوم، انضموا إلينا».