روائع الفن في حفلة دبي أوبرا «الكلاسيكية»

المصدر: دبي - البيان

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تجمع حفلة دبي أوبرا الكلاسيكية، روائع الموسيقى العالمية والمواهب الفنية والثقافية العالمية، في الأيام القليلة المقبلة، بدءاً من 18 الجاري. وتضم حفلة دبي أوبرا الكلاسيكية تشكيلة ساحرة من النجوم والفنانين في 18 نوفمبر، منهم: التينور العالمي فيتوريو غريغولو. وأما في 19 نوفمبر فتستضيف الأوبرا مجموعة عروض وحفلات، منها: حفل عايدة جاريفولينا الفردي. وسيكون الجمهور في 20 الجاري على موعد مع عرض باليه يقدمه دينيس رودكين -رئيس مسرح البولشوي- وأصدقاؤه.

يذكر أن الحفل يقدم بتعاون بين شركتي إم بريمير M Premiere ومُندُس غالا Mundus Gala، وأيضاً «أوبرا دريسدن».