فتح باب التسجيل في مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي تندرج تحت مظلة «مشروع المعرفة». وأُطلقت هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع «كورسيرا»؛ إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم.

وتقدّم المبادرة برامج تعليمية من شأنها أن تُحدث تحولاً نوعياً في حياة آلاف المواطنين في منطقة الدول العربية من خلال تحسين وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ما يسهم في إعدادهم لوظائف المستقبل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وتستعين هذه المبادرة الرائدة بمفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs) لتعزيز قدرات المشاركين على إيجاد فرص عمل أفضل وتعزيز مهاراتهم الشخصية والرقمية والوظيفية، ما يُمكّنهم من تلبية الاحتياجات والمتطلبات الديناميكية لسوق العمل حاضراً ومستقبلاً. وتشمل المبادرة حالياً تسع دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والعراق والمغرب والجزائر وتونس.

نهج وقيمة

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نُعرب عن فخرنا بفتح باب التسجيل لمبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي تدعم نهجنا في تعزيز التعلّم مدى الحياة. ونؤكد أهمية هذه المبادرة في إتاحة فرص التدريب أمام المشاركين، ما يضمن قدرتهم على المنافسة والتكيف في عالم يتسم بسرعة التحول والتغيير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إيماننا بضرورة الاستعداد والتأهب لمواكبة التغييرات الجارية من خلال صقل المهارات الحالية واكتساب مهارات جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تعكس رؤية دولة الإمارات في دفع عجلة التقدم والابتكار، وتعزيز التعلم مدى الحياة وتمكين الأفراد معرفياً وتزويدهم بالمهارات التي تُعزز جاهزيتهم للمستقبل».

وقال الدكتور هاني التركي، كبير المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «إن مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» فرصة فريدة للشباب العربي لتطوير قدراتهم ومواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم وتنمية المهارات، وأُعرب عن تقديري لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجهودها في دعم التعليم ونشر المعرفة وتنمية المهارات في المنطقة».