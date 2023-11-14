فلج حتا.. حكايات ثقافية ومحطات تاريخية تزدان بقيم المكان

المصدر: دبي - فادية هاني

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أصبحت تضاريس ومفردات الطبيعة البكر، بجانب التفاصيل الحياتية القديمة في منطقة حتا بدبي، مقاصد سياحية ثقافية شهيرة ومواقع جذب فريدة، ذلك كونها غنية بالتنوع في بيئتها وتحفل بالمكانة التاريخية الرفيعة، بموازاة تضمنها خصائص جغرافية جاذبة، تميزها عن غيرها من المناطق، ولا سيما جبالها وأوديتها وممراتها الجبلية، فضلاً عن معالمها السياحية والتراثية والترفيهية، وبالطبع الأنشطة الرياضية العديدة التي تحتضنها.

ولا تنفك حتا، التي وصفت كونها «جوهرة دبي الخفية»، تقدم المزيد من المفاجآت لزائريها من السياح والبحاثة وسواهم، ومن بينها مغامرة زيارة المعالم التراثية و«فلج حتا» الذي يمثل تجربة نوعية بامتياز تظهر مكامن التنوع والجمال الذي تحظى بها المنطقة.

تاريخ

تداول مغامرون على حسابات التواصل الاجتماعي جماليات وفرادة تجربة زيارة «فلج حتا»، هذا الإبداع الهندسي الذي يعود تاريخه لمئات السنين، وهو يمتد مسافة 500 متر تحت الأرض، وبعمق 14 متراً، ليتبدى تارة كنظام ري يغذي العديد من المزارع المجاورة، وتارة أخرى كأحد أذكى أنظمة السقاية التي ابتدعها الإنسان قبل أدوات وسياقات التكنولوجيا، وذلك مع شبكة قنواته المائية التي تنقل المياه من مصدرها المركزي، عادة من خلال بئر أو نبع، وصولاً إلى مناطق الري كالحقول الزراعية.

المستكشف والمغامر الإماراتي خليفة المزروعي زار الفلج مرات كثيرة، والتقط العديد من الصور، ضمن رحلاته وأسفاره الخاصة بتوثيق واستكشاف معالم ومواقع استثنائية فرية بأنحاء الدولة.

وهو يحكي لـ«البيان» عن سمات تميز فلج حتا: «المكان ينبض بالروعة وهو منبع فخر لنا جميعاً، وشاهد على تاريخ يعود لمئات السنين»، ولفت المزروعي إلى جهود الدولة في الحفاظ على مثل هذه المقاصد النوعية، ما يؤكد حرصها على صون ماضي الأجداد وإنجازاتهم، وتابع: يقع فلج حتا في منطقة جبلية، وحيثذاك، تشكل الزراعة عنصراً حاسماً في تلبية احتياجات الناس على مدار العام، وهذا هو الغرض الأساسي من وجوده.

أبواب

عرف فلج حتا كونه شرياناً رئيسياً لأنظمة الري القديمة المستخدمة في المنطقة، سواء لري مئات المناطق الزراعية، أو لاستقاء المياه لخدمة للمنازل والاستخدامات المتعددة فيها، ولا تستخدم في هذا الفلج مضخة ميكانيكية لسحب المياه، بل يُعتمد على قوة الجاذبية لتحريك المياه عبر قنواته. وقد بات الفلج اليوم مقصداً يرحب بالزوار للاستمتاع ببنائه القديم المميز، وللتعرف على طريقة جريان المياه عبره، حيث تفتح الأبواب للزيارات من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء.