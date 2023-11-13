«مهرجان أم الإمارات».. فنون وتجارب فريدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد «مهرجان أم الإمارات»، المهرجان الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، لعودته الكبرى هذا العام في مواقع جديدة في إمارة أبوظبي، إذ يفتح المهرجان أبوابه، لنشر البهجة والسعادة في عدد أكبر من المجتمعات المحلية، حيث يعرض فعالياته لأول مرة في الظفرة بالفترة من 22 إلى 26 نوفمبر، وفي العين من 29 إلى 3 ديسمبر، كما يعرض فعالياته في منطقة كورنيش أبوظبي لفترة تمتد من 8 ديسمبر إلى 31 ديسمبر، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشاركة في الفعاليات، والاستمتاع بكل لحظة نابضة بالتشويق والحماسة بشكل غير مسبوق.

ويقدم المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في دورته السابعة، العديد من العروض الفنية والفنانين العالميين، وجولات الكرنفال الممتعة، والعروض الحية، التي تخطف الأنفاس، والتي يُعلن عنها قريباً، كما سيكون المتسوقون على موعد للاختيار من بين مجموعة غنية من الأزياء والأكسسوارات ومنتجات التجميل الفريدة، إضافة إلى تجربة باقات متنوعة من الأطباق والمأكولات الشهية من حول العالم، وغير ذلك الكثير.

باقات منوعة

تستضيف فعاليات المهرجان باقة من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الواقع المادي والواقع الافتراضي التشاركية، وتوفر فعاليات المهرجان أيضاً أنشطة تناسب جميع الأعمار، حيث يمكن للزوار توقع اللعب الممتع في غرف المتاهة، والاستمتاع بالمغامرات والترفيه مع ألعاب الفيديو (أركيد)، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب ومتنزه وحلبة التزلج، والألعاب الأخرى التي تعتمد على المهارات، إضافة إلى الأنشطة المبتكرة، التي تناسب الجميع، وستكون المناطق الأربع، التي تضم منطقة التسلية ومنطقة التشويق ومنطقة الترفيه، وحي التسوق والتذوق، مفتوحة لتقديم خدماتها إلى زوارها من جميع الفئات العمرية.



ستكون خدمة مبيعات التذاكر متاحة، بدءاً من خلال الشريك الرسمي لبيع تذاكر «مهرجان أم الإمارات» على الموقع: www.ticketmaster.ae. تتيح تذاكر الدخول العامة للزوار دخول جميع المناطق المجانية، إضافة إلى المعالم الترفيهية (قيمتها عبر الإنترنت 30 درهماً إماراتياً، و37 درهماً إماراتياً عند البوابات)، وسيفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4 مساء حتى منتصف الليل.