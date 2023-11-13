«الشّعر العالمي» تعلن إصداراتها الأولى

المصدر: تونس - البيان

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أصدرت دار نقوش عربيّة ومهرجان سيدي بوسعيد للشّعر، العناوين الأولى لسلسلة «ش» للشّعر العالمي. هذه السّلسلة التي تطمح إلى أن تكون مرفقاً لنشر النّصوص الشّعريّة المتميّزة والتقدميّة وكذلك الدّراسات الجادّة المهتمّة بالشّعر، اختارت أن تكون العناوين الأولى الصّادرة عنها كالآتي: ديوان «في حضرة السّوء» للشّاعر التونسي محمد العربي، وديوان «انسَ أنّها ليست هنا» للشّاعر المالطي نوربيرت بوجاية (ترجمه إلى العربية كلّ من جمال الجلاصي ومعز ماجد).

واحتفاء بهذه الإصدارات التي تعد الانطلاقة الفعليّة لسلسلة «ش»، تنظّم دار نقوش عربيّة يوم 1 ديسمبر 2023، حفلاً أدبيّاً يتم فيه تقديم الإصدارات بحضور الشّعراء، كما يتم تقديم السلسلة وتوجهاتها العامة أمام جمهور من الصّحفيين والفاعلين في الساحة الثقافية التونسية.

على الرغم من أن الشعر عماد الثقافة العربية ومشكاة لغتها، فإنّه اليوم أضحى يعاني جفاء الناشرين وانحسار الفضاءات والمنصّات المحتفية به. ومن هنا تأتي مبادرات الاهتمام عبر «ش»، إذ تؤمن الدار بأن أفول الشعر وتراجع عدد مُحبيه من شأنهما أن يفقدا الثقافة العربية أصواتاً تحتاجها للعبور إلى ثقافات العالم والحضور الفاعل في رحابه.

وبناء على هذه القناعات تتأسّس سلسلة «ش» للنشر خطوةً جديدة ومرحلة إضافية من مشروع كامل يسعى لإعطاء الشعر المكانة التي تليق به في مجتمعاتنا، وقد بدأ هذا المشروع مع بعث المهرجان العالمي للشعر بسيدي بو سعيد في سنة 2013. وتمكن هذا المهرجان من أن يصبح أحد أهم المواعيد شعرية في العالم العربي وحوّل تونس، وبات محطة وازنة في جغرافيا الشعر العالمي باستقطابه كبار شعراء العالم من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.