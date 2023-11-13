ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غدٍ، (ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات)، في مقر المؤسسة بشارع الرقة بدبي، تمام الساعة السادسة مساءً. ويرافق الملتقى معرض لرسومات قصص الأطفال لنخبة من الفنانين المبدعين، وطباعة أول قصة مصورة في الإمارات، كتبها عبد العزيز خليل المطوع عام 1969.

يشارك في الملتقى نخبة من الباحثين والأدباء والفنانين والمبدعين، الذين سيناقشون واقع أدب الطفل في الإمارات عبر جلستين، حيث يقدم في الجلسة الأولى الدكتور علي الحمادي بحثاً بعنوان «دور أدب الطفل في ترسيخ الهوية الوطنية»، وتقدم ري عبد العال بحثاً بعنوان «الخيال والرمز في كتب الأطفال»، وتقدم ناديا النجار بحثاً بعنوان «وعي الذات في أدب الطفل في الإمارات». وتختتم الجلسة بشهادة من الفنانة والكاتبة فاطمة العامري عنوانها «التفاعل ما بين النص والرسم في قصص الأطفال»، وتدير الجلسة الأولى بدرية الشامسي.

وفي الجلسة الثانية، تقدم الدكتورة وفاء الشامسي بحثاً بعنوان «الرمز والخيال في قصص الأطفال بين المقبول والمرفوض ـ قراءة تحليلية»، وأما أمل فرح فتقدم بحثاً بعنوان «أقدم ذراع لأدب الطفل في الإعلام، ـ المجلة أين؟ وإلى أين؟». كما يقدم الدكتور هيثم يحيى الخواجة «أدب الطفل بين الحضور والتشتت»، وتختتم الجلسة بشهادة للدكتورة فاطمة المزروعي عن تجربتها في أدب الطفل. وتدير الجلسة الدكتورة بديعة الهاشمي.

ويضم معرض رسومات قصص الأطفال، الذي يصاحب الملتقى، إبداعات نخبة من الفنانين المبدعين وهم: ناصر نصر الله، إيمان الرئيسي، عائشة الهاشمي، مروى حصيات، فاطمة العامري، رغدة عودة، بشائر الحضرمي، لطيفة بن كته، أماني الشايب، سلامة النعيمي، آية رشيد وعائشة المراشدة.

كما أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن إعادة إصدار أول قصة مصورة للأطفال في الإمارات بعنوان «الفأر المخترع» التي كتبها ورسمها وأخرجها عبد العزيز خليل المطوع عام 1969، حيث ستوزع المجلة على جمهور الملتقى مجاناً، وتعد هذه المجلة وثيقة تأريخية لأول مجلة مصورة في الإمارات.