نجوم الغانم تضيء مكامن الشعر وتقرأ «البحر والأفق»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت مجموعة كلمات أمسية شعرية للشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، في فندق «ذا تشيدي البيت» بالشارقة، أطلقت خلالها ديوانها الشعري الصادر حديثاً «البحر والأفق في ممر ضيق»، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحضر الأمسية نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين الإماراتيين والعرب.

وتحدثت نجوم الغانم في الأمسية التي أدارها الإعلامي غيث الحوسني عن تجربتها الشعرية، وديوانها الجديد، والأساليب والرؤى التي تستخدمها في قصائدها، كما أضاءت على أساليبها في تعاملها مع مختلف القطاعات الإبداعية، والدور المجتمعي والثقافي للشعر في العصر الحديث.

تأثر بـ«الهايكو»

وأكدت نجوم الغانم تأثرها في ديوانها الشعري «البحر والأفق في ممر ضيق»، بقصيدة الهايكو اليابانية، التي تقوم على 17 لفظاً، ويعتمد بناؤها على ثلاثة أسطر، مشيرة إلى إعجابها بالشاعر والفيلسوف الياباني باشو، وأنها قررت أن تبني قصائدها على فلسفة الزن، التي تسهم في تعزيز حالة الاستنارة واليقظة التي تتملك الشاعر، لافتة إلى أن جوهر شعر الهايكو، يقوم على تأمل عميق.

وحول تقسيم ديوانها، قالت: «يتألف من خمسة فصول، وأردت أن أجعلها بهذا العدد، وأخالف المألوف في التقسيم الرباعي، للإشارة إلى تعدد وتنوع فصول البشر، لأنها تعتمد على الحالات المزاجية والظروف والتجارب، ولتأكيد أنها فصول مشاعرية وشعرية».

وتحدثت الغانم عن ضرورة تعليم الأنواع والمدارس الأدبية والشعرية في المدارس بطريقة موضوعية، تتناسب مع التغيرات الزمنية والحياتية، وتتخطى الأساليب الكلاسيكية التي تربى عليها المدرّسون.

وخلال الأمسية الشعرية، قرأت نجوم الغانم مقتطفات من ديوانها.