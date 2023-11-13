محمد الجوكر يدعو إلى إحياء حضور وتأثير الثقافة في برامج الأندية الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان

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لم تغفل «هيئة الشارقة للكتاب»، أهمية الرياضة ودورها وقيمتها، ضمن برامج وفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42. إذ خصصت في هذا الصدد، محاضرة موسعة وشاملة، للزميل الإعلامي والكاتب والمؤرخ الرياضي، محمد الجوكر، حملت عنوان «الرياضة والهوية»، حيث أدارها الإعلامي وليد المرزوقي.

واستعرض الجوكر خلال المحاضرة، محطات مهمة في تجربته الطويلة، سارداً محاور تاريخية توضح دور الأندية في تعزيز الهوية الثقافية وتنشئة أجيال تمتلك التجارب وتدرك بعمق أهمية الثقافة في تنمية الإنسان بحيث ينعكس ذلك على المجتمع بصورة إيجابية خلاقة.

وأكد الجوكر خلال حديثه ضرورة إعادة إحياء الجانب الثقافي في برامج وهيكلية الأندية الرياضية في الدولة، والذي ظل عنواناً ومحوراً رئيسياً لسنوات مضت في برامج الأندية ومساقات عملها، إذ تأهلت وتربت معه خامات مبدعة وقيادية لافتة أصبحت اليوم تقود وتؤثر وتبدع في القطاع.

وأشار إلى أن أندية الدولة عرفت، منذ أيام تأسيس دولتنا، بالاهتمام بالجانب التثقيفي لمنتسبيها، من خلال منابر ثابتة أبرزها الإصدارات الثقافية. وأجمع الحضور، الذين تجابوا مع مضامين المحاضرة، على أهمية هذا الجانب، كما تطرقوا بمداخلاتهم إلى عدد من المسائل المرتبطة بالشأن.