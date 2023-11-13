معرض الشارقة الدولي للكتاب يسدل ستار دورته الـ 42

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل معرض الشارقة الدولي للكتاب، ستارة دورته الـ42، أمس، متوجاً فعالياتها بنجاحات كبيرة، كرست مكانته تظاهرة ثقافية عالمية ومحفلاً فكرياً ومعرفياً يجمع دول ومفكري العالم والناشرين والأدباء، ليعززوا ركائز تلاحم وتلاقي الشعوب وانفتاحها. وقد اشتملت فعاليات المعرض، على الكثير من الندوات والملتقيات الفكرية، إلى جانب ضمه إصدارات غنية وشاملة ومتنوعة، علاوة على استضافته نخبة مبدعي العالم، وتعريفه بثقافات الشعوب وفنونها المتنوعة.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأخير من المعرض، باقات أنشطة، وفي مقدمها الندوات والجلسات النقاشية، بموازاة العروض المتعددة، وحظيت أوقات اليوم الأخير وبرامجه، كما جميع أيام المعرض، بإقبال جماهيري كبير تزود فيها أفراد الجمهور أهم الإصدارات وتابعوا أهم الجلسات وتعرفوا الكثير من ألوان وطقوس الفنون لدى الشعوب المتعددة.