مهرجان أم الإمارات يعقد فعاليات دورته الـ7 في ثلاثة مواقع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق الدورة السابعة من مهرجان أم الإمارات في مواقع جديدة في إمارة أبوظبي، فيعرض فعالياته المرة الأولى في منطقة الظفرة في الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر من سنة 2023، وفي العين من 29 وحتى 3 ديسمبر من سنة 2023، وفي منطقة كورنيش أبوظبي في الفترة من 8 وحتى 31 ديسمبر من سنة 2023.

ويُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان في موضوعٍ مستوحى من فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

وتتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، وهي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيج من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمتع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والأشربة، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهرب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.