شراكات فاعلة مثمرة في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، مجموعة من مبادرات الشراكة والتعاون بين مراكز وناشرين وجهات ثقافية عديدة، ترفد مسيرة الحراك الثقافي المحلي والعربي والعالمي، ومن بين ذلك اتفاقيات ومذكرات شراكة وقعها «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، مع عدد من المؤسسات والهيئات، وسط إقبال لافت على إصدارات «المركز»، التي زادت على 50 إصداراً، من بينها 28 إصداراً جديداً، تنوعت بين كتب ودوريات وسلاسل بحثية وملفات وتقديرات وتحليلات معمقة، تغطي كافة اهتمامات القراء.

وحظي العدد الثاني من دورية «حالة العالم» ربع السنوية، باستحسان كبير من زوار المعرض، والتي ركزت على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية، والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة، وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولاقت دورية «دراسات إنترريجونال»، بعنوان «جلوبال ثاوث» «Global Sout»، اهتماماً كبيراً من قبل زوار المعرض. واهتم جمهور المعرض بالعدد الأول من دورية «المركز» الجديدة المتخصصة «مؤشرات إنترريجونال»، بعنوان «مؤشر الإنجاز البيئي»، والتي رصدت وتابعت فعاليات البرامج والجهود البيئية التي تضطلع بها دولة الإمارات لصون البيئة والمناخ.

واستحوذ كتاب «قارة المستقبل: كيف يمكن فهم حالة أفريقيا؟»، وكتاب «الانحسار الأمريكي: أزمات الداخل والمكانة العالمية للولايات المتحدة»، وكتاب «الانهيار البيئي: تحولات العلاقات الدولية للتغير المناخي»، على اهتمام خاص من الزوار.

وعلى صعيد متصل، اهتم زوار جناح «إنترريجونال» بإصدار «ملامح صعود الاقتصادات الملونة في العلاقات الدولية»، والذي يتناول أبعاد صعود مفهوم الاقتصادات الملونة عالمياً، في ظل مساعي الحكومات والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامةً، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو أحدث إصدارات سلسلة «لايت هاوس» Light House، التي تتناول المفاهيم النظرية والاتجاهات الصاعدة، وتأثيراتها في التفاعلات الدولية والإقليمية.

وفي السياق، أطلق «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، خلال المعرض، 22 عدداً جديداً من سلسلة «New World»، والتي تتناول موضوعاتها أبرز التحولات الجيوسياسية الكبرى المؤثرة في مستقبل أقاليم العالم في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتقنية.

وأقبل زوار المعرض بشكل خاص على أحدث إصدارات سلسلة New World، وخاصة عدد «التنافس الاستثماري: خريطة الاستثمارات الأمريكية والصينية حول العالم»، وكذلك عدد «تحديات القرن الصيني في النظام الدولي»، إضافة إلى «إعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي لدول العالم».