«مركز جمعة الماجد» يضيء عوالم «الزمان والمكان في الرواية الإماراتية»

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في جدول فعالياته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أول من أمس، محاضرة بعنوان «الزمان والمكان في الرواية الإماراتية» قدمتها الكاتبة الإماراتية، فاطمة سلطان المزروعي، وأدارتها الإعلامية شيخة عبدالله المطيري.

ركزت المحاضرة على دلائل الحضور الزماني والمكاني في الرواية بالإمارات، من خلال استعراض نماذج مختارة من منجز هذا المساق الإبداعي لدى معظم الأجيال.

وقد تم استحضار العديد من الأمثلة، مثل رواية «الأمير الثائر» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورواية «زينة الملكة» للروائي الإماراتي علي أبو الريش، إلى جانب العديد من الكتَّاب الإماراتيين، مثل: معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، صالحة غابش، أسماء الزرعوني، منى العلي، كريم معتوق.

تناولت فاطمة المزروعي في المحاضرة موضوعات الزمان والمكان وعلاقتها بالشخصيات، مع التركيز على الرواية التاريخية وأهمية التوثيق من خلال المراجع والمصادر التاريخية، ومن بين تلك الروايات أشارت إلى «ثلاثية الدال» لنادية النجار. وأشارت المحاضرة إلى فكرة كتابة رواياتها قائلة: غالباً ما تنشأ أفكاري في أوقات الضغط.

حيث تكون هناك العديد من الأحداث المحفزة، ويمكن أيضاً أن تنبع فكرتي من شخصيات قد التقيت بها وتأثرت بها. وحدث ذلك معي خلال فترة الجامعة، حيث ألهمتني شخصية رأيتها أثناء الدراسة. كما أن الأفكار تأتي أيضاً من تجارب الحياة ومن الأسرة والقراءة.