منير فياض يوقع في المعرض «ارتدادات الثورة الثالثة»

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وقع الدكتور منير فياض، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أول من أمس، كتابه «ارتدادات الثورة الثالثة»، الصادر عن دار ميتافيرس برس للنشر والطباعة والتوزيع في الإمارات.

ويمثل الكتاب لمحات من تاريخ العالم الحديث والمعاصر الذي يعج بالكثير من الثورات والانقلابات العسكرية.

والحركات السياسية العنيفة، مبيناً كيف انتهى معظمها إلى تغييرات سياسية محدودة على صعيد وطني أو إقليمي أو أفضت بحدها الأقصى إلى بعض التغييرات في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي حدثت فيها تلك الانقلابات، أو أنتجت قيام حكومات معينة. ويستعرض فياض في كتابه، كيف أن التاريخ الحديث أيضاً شهد ثلاث ثورات كبيرة، كانت مختلفة تماماً عن غيرها، لناحية أهميتها وتأثيرها وامتداداتها عالمياً، من جهة أخرى، كـ«الثورة الفرنسية في سنة 1789»، و«الثورة البولشوفية في سنة 1917»، ثم يتحدث عن آثار تلك الثورات في المجتمعات العربية والإسلامية، مفصلاً الكثير من الجوانب المستقبلية والاحتمالات.

جدير بالذكر، أن د. منير فياض، صحافي وأستاذ جامعي لبناني حائز شهادتي الدكتوراه في العلوم السياسية، والماجستير في الصحافة الدولية ويدرّس مواد الإعلام في عدة جامعات في الإمارات.