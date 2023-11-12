دور نشر عربية.. 130 عاماً من الإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

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تتألق في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 دور نشر عربية مضى على تأسيسها أكثر من 130 عاماً حافلة بالإبداع والإنجاز الثقافي، منها «دار صادر»، أقدم دار نشر في العالم العربي والإسلامي، وليس بعيداً عنها تبدو «المكتبة العصرية» في لبنان بجاذبية مغرية تجمع بين الأدب الكلاسيكي والأعمال الحديثة، إلى جانب «مؤسسة دار الهلال» في مصر، التي تعيد أمجاد أسماء عربية شكلت جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي والمعرفي العربي.

«دار صادر» هي أقدم وأعرق دار نشر في العالمين العربي والإسلامي، كما يبين ذلك سليم صادر، صاحب الدار، إذ تأسست في عهد الدولة العثمانية عام 1863 على يد سليم صادر الأول، وتوارثها ثلاثة أحفاد من بعده. وكانت رسالة الدار منذ بدايتها إخراج كنوز التراث العربي من الكتب والدواوين الشعرية بشكل يليق بهذا التراث العريق، وتوفيرها للقراء والباحثين بأسعار معقولة وجودة عالية.

فخر

يقول سليم صادر: «تفخر دار صادر بأنها كانت ملتقى الكبار من الأدباء والمفكرين، مثل ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران، وأن الكتب التي أصدرتها كانت بعناية الدكتور إحسان عباس وغيره من الأعلام في مجال النقد والتحقيق، ومن أهم إنجازات دار صادر الطبعة الأولى من لسان العرب لابن منظور المأخوذة من طبعة بولاق».

ويحتضن المعرض كذلك المكتبة العصرية التي تأسست في مدينة صيدا بلبنان عام 1892 على يد عبدالرحمن شريف الأنصاري، وبعده تولى ابنه شريف افتتاح المطبعة العصرية عام 1929، كما أسس الدار النموذجية عام 1962.

وحول هذا يقول عاصم عبدالمعين الشريف، المدير التجاري في الشركة: «أخذت المكتبة العصرية على عاتقها مبدأ الضمير المهني في خدمة التراث الثقافي، فكانت تأخذ في اعتبارها الجودة في الطباعة، والتحرير الدقيق للنصوص التراثية، وتفخر المكتبة العصرية بأنها أول دار نشر عربية عنيت بترجمة التراث العالمي إلى اللغة العربية». يلفت زائر جناح «مؤسسة دار الهلال» المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تزاحم نوع آخر من الجمهور، إنهم جمهور المقتنيات والتحف النادرة من الإصدارات القديمة، حيث تعرض مجموعات من أقدم الكتب والصحف والمجلات العربية.

وحول ذلك يقول إيهاب الرفاعي، مدير المعارض في المؤسسة: «تعتبر دار الهلال من أقدم وأشهر مؤسسات النشر الثقافي والصحافي في مصر والعالم العربي، إذ تأسست عام 1892 على يد جورجي زيدان، الأديب والمؤرخ اللبناني الأصل، وكان زيدان ينشر فيها كتبه على هيئة فصول متفرقة».