جلسة بالمعرض تبحث التشويق في أدب الجريمة

المصدر: الشارقة - البيان

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ندوات عديدة تشمل مختلف تفضيلات القراء واهتماماتهم ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، منها جلسة بعنوان «ما وراء الستار» جمعت كلاً من كاتب السيناريو والروائي المصري أحمد مراد، والكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي.

توقف الكتّاب خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات «مهرجان الإثارة»، الذي يقام بالتزامن مع المعرض، عند موضوع التشويق في أدب الجريمة، وأكدوا أن القراء تجذبهم المخاوف، وعلى الكاتب جعلهم يتسمّرون ويقفون على أطراف أصابعهم، من خلال الأحداث والحكايات والحبكات المثيرة.

الكاتب أحمد مراد، صاحب روايات «فيرتيجو»، و«تراب الماس»، و«الفيل الأزرق» قال: «إن مهمة الرواية هي التوغل في النفس البشرية، وتقديم نماذج غير مثالية؛ لأن هذه هي مهمة الأدب، وتفهم نوازع الجريمة».

كاتبة أدب التشويق دانييل تروسوني تساءلت لماذا نحن مفتونون بالمخاوف والظلام؟ وأجابت من خلال تجربتها الشخصية أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الأمريكية الفيتنامية؛ ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة حول العنف وما فعله، وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً وكيف يمكن أن يكونوا طيبين، ولماذا ننتمي للظلام، ولماذا نتعرف إلى الخوف عبر هذه الهواجس.

وقالت: «لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف إلى هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية».

الكاتب محمد المهيري، الذي أصدر رواية بعنوان «غموض الواقع»، تحدث عن عمله الإبداعي والتقنيات التي استخدمها لإثارة القراء وتشويقهم، وذكر أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الروايات والقصص الحقيقية، قدم فيها العالم المخفي لمعاناة الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الأمكنة والهويات.