ابتكار ثلاثي الأبعاد من السكر في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تحتضن دبي، أحدث الابتكارات المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية والأثاث والتصميم والديكور الداخلي، للمشاركة من خلال فعالية «أسبوع دبي للتصميم»، الحدث الذي يشكل مناسبة سنوية للمتخصصين والفنانين العالميين لمشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي، عبر عدة معارض يحتضنها حي التصميم.

ومن بين التصاميم التي يتضمنها «أسبوع دبي للتصميم»، وتتماشى مع إعلان الإمارات 2023 «عام الاستدامة»، الجناح المطبوع ثلاثي الأبعاد القائم على السكر «التوستراتا»، والذي تم الكشف عنه في أسبوع سنغافورة للتصميم سبتمبر الماضي.

ووفق مجلة «آرشيتكت» الهندية، فإن شركة «مامو ماني للهندسة المعمارية»، قامت بتقديم الجناح المطبوع ثلاثي الأبعاد واسع النطاق والمصنوع بالكامل من حمض البوليلاكتيك القابل للتحلل، في معرض التصميم آسيا «فايند» من 21 إلى 23 سبتمبر في سنغافورة. ويسلط الجناح الضوء على التكنولوجيا الحديثة لإعادة تصور تصميم مستدام، وأنشأت الشركة جناح «التوستراتا» باستخدام منصة الطباعة ثلاثية الأبعاد المحمولة الجديدة في لندن «فاب.بوب».

رؤية

وجاء الجناح على شكل هيكل متموج منحنٍ يمثل رؤية التصميم الدائري، حيث يكتشف الزوار في الداخل أشياء وأثاثاً مطبوعاً بالتقنية الثلاثية، ويتعرفون على رؤية الشركة لإنشاء سلسلة من مصانع الطباعة المتنقلة على نطاق عالمي، ما يدعم استخدام المواد المحلية والمتجددة والقابلة لإعادة التدوير، الأمر الذي يقلل النفايات وانبعاثات الكربون.

ووفق المجلة الهندية، يتمحور الجناح، حول المبادئ الدائرية المتمثلة في: التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، حيث تخفض الألواح المستدامة المعتمدة على السكر في الهيكل من النفايات والموارد والاستهلاك، بينما تتيح أيضاً تصميماً مرناً يمكن إعادة تشكيله ونقله بسهولة، من أجل اتخاذ أشكال ووظائف جديدة تتجاوز غرضه الحالي. يذكر أن جناح «التوستراتا» الذي تم تصميمه كتركيب متنقل، سينتقل من دبي ليظهر في أوروبا أوائل العام المقبل.