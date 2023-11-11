هزاع المنصوري وسونيتا ويليامز يكشفان أسرار الفضاء

المصدر: الشارقة - البيان

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تعرف جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب على الكثير من القصص والتفاصيل الملهمة والمثيرة عن الفضاء، خلال لقائهم برائدي الفضاء؛ الإماراتي هزاع المنصوري، والأمريكية سونيتا ويليامز، اللذين جمعهما المعرض في جلسة حوارية تحت عنوان «نجم في الفضاء» خلال دورته الـ 42 التي تتواصل حتى يوم غد.

وتحدث رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عن بداية الحلم بوصول دولة الإمارات إلى الفضاء، قائلاً: «في كتبنا المدرسية ثمة صورة شهيرة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو في اجتماعٍ مع مسؤولي رحلة أبولو من وكالة ناسا، التقطت هذه الصورة في عام 1974، وهو ما يعني أن حلمنا في الوصول للفضاء بدأ قبل 49 عاماً، أما أنا فمنذ طفولتي في الثمانينات وأنا أحلم بالسفر للفضاء».

وتحدث المنصوري عما واجهه من تحديات قائلاً: «كثيرة هي التحديات التي واجهتها قبل انطلاقي في رحلتي لمحطة الفضاء الدولية، بدءاً مع التدريبات القاسية، والاختبارات الكثيرة التأهيلية للبقاء في الفضاء، وأصعب تحدٍّ واجهته حدث عندما جلست في الغرفة التي يفصل فيها جدار بينك وبين عائلتك لتودعهم قبل السفر».

إنجازات

وأعربت رائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز عن دهشتها وسعادتها البالغة بامتلاء قاعة الاحتفالات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بالأطفال الذين قادهم شغفهم بالعلم والفضاء، وأتوا ليعرفوا المزيد عن هذا العالم.

وقالت: «أهم ما نعمل عليه في محطة الفضاء الدولية بشكل عام هو اكتشاف المريخ، الكوكب الأقرب لنا، وحين سافرت على متن مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، كان هدفنا أن نخطط لكيفية العيش على الكوكب الأحمر، ولتحقيق ذلك علينا الاستقرار على القمر، كمحطة أساسية في منتصف طريقنا تقودنا لهدفنا، وهذا بنسبة كبيرة سيحدث خلال الـ 15 سنة المقبلة».