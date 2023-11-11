نكهات المطبخ الأفغاني حاضرة في المعرض

المصدر: الشارقة - البيان

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عرضت الشيف الأفغانية دوركاناي أيوبي برفقة والدتها النكهات الغنية للمطبخ الأفغاني في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي دونتها في كتاب تشارك به في فعاليات المعرض، وسلطت أيوبي، التي تمتلك مطعماً للمأكولات الأفغانية في أستراليا، الضوء على أهمية الطعام في مد الجسور بين الثقافات، مؤكدة أن «الطعام هو أفضل وسيلة للتواصل مع الناس».

وضمن فعالية «أطباق مميزة» استعرضت أيوبي تحضير وصفة البولاني، وهو طبق أفغاني تقليدي، من صنف المعجنات، يتم تحضيره على مرحلتين: الأولى مرحلة تحضير الصلصة، والثانية مرحلة تحضير الطبق الرئيسي.

وتضمنت عملية تحضير الصلصة الخضراء استخدام أوراق النعناع الطازجة بعد غسلها جيداً، وإضافتها إلى الكزبرة والفلفل الأخضر والثوم وعصير الليمون والخل الأبيض والملح، ثم مزجها معاً حتى تتجانس، ليكتمل تحضير الصلصلة، التي تشكل وجبة مهمة مع الطعام في ثقافة المطبخ الأفغاني.

أما إعداد الطبق الرئيسي لوجبة البولاني فتضمن تحضير العجين من مزيج الدقيق والخميرة والملح والماء الدافئ والزيت. وبينما أبقت أيوبي العجين فترة ليختمر وجهت الحضور إلى طريقة إعداد حشوة البولاني، وهي خليط من الثوم والكزبرة والبصل الأخضر والتوابل والزيت.