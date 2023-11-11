«الثقافة والشباب» تكشف نتائج مبادرة «أبدع نشر»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الثقافة والشباب عن نتائج مبادرة «أبدع نشر»، التي تندرج ضمن سياق البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التي أطلقتها أخيراً، والتي تتسق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية في إثراء الواقع الثقافي بمضامين ومشاريع نوعية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «نتحدث كتباً».

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة، إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي، حيث دعمت نشر 100 كتاب لمؤلفين إماراتيين وعرب، منها 21 كتاباً في مجال أدب الطفل، و79 عملاً في مجال السيرة والأدب والدراسات النقدية والتاريخ والهوية الوطنية، وتطوير الذات والمسرح والإعلام والتراث، لاثنين وستين كاتباً إماراتياً ومقيماً، اشترك في نشرها 24 داراً محلية وعالمية مقرها الإمارات.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب: «معرض الشارقة الدولي اليوم، أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين العربي والعالمي، فهو يحشد حوله سنوياً نخبة من المثقفين والمبدعين العرب والأجانب، ويستقطب شريحة واسعة من الناشرين الذين يناقشون أبرز قضايا النشر، سعياً للبحث عن كلّ ما هو جديد لإثراء هذه الصناعة الإبداعية».

رمز الثقافة

وعن دعم الوزارة للإصدارات الجديدة، تابع معاليه: «ندرك أهمية دعم ومتابعة الأعمال الأدبية النوعية، لما لها من أثر في وعي وثقافة المجتمع بصفة عامة، فالكتاب هو رمز للثقافة، والركيزة الأساسية للمعرفة والفكر، لهذا حرصنا على دعم الكتاب والكاتب، على حدّ سواء، من خلال هذه المبادرة النوعية، وحماية حقوق التأليف، بهدف إتاحة المجال للمؤلفين لمواصلة الإنتاج الذي يصبّ في مصلحة إثراء المعرفة المجتمعية، وتمكين الاقتصاد المتعدد القائم على الإبداع».

جلسات حوارية

وخلال المعرض، نظّمت الوزارة أربع جلسات حوارية على هامش مبادرة أبدع نشر، شارك فيها الناشر د. سيف الجابري، الناشرة د. عائشة الغيص، الناشرة د. مانيا سويد، الناشرة أميرة بوكدرة، الناشر محسن سليمان، الناشرة سحر نجا، الناشرة نور عرب، الباحث فهد المعمري، الباحث د. هيثم خواجة، الباحث خالد عمر ققه، الكاتبة ميثاء الخياط، الكاتبة فاطمة المزروعي.

حيث استضافت قاعة الفكر جلسة حول النشر الإماراتي، والتنوع والتبادل الثقافي من خلال الكتب، يوم الاثنين الماضي، وفي قاعة الملتقى 3، يوم 7 نوفمبر الجاري، عُقدت جلسة حوارية بعنوان «الكتابة كوسيلة للتعبير عن الذات والتنوع الثقافي: نظرة على العالم الأدبي».

كما نُظّم في قاعة الفكر يوم 8 نوفمبر الجاري، جلستان حواريتان، الأولى بعنوان «دور أدب الطفل في تعزيز قيم وهوية الجيل الصاعد في الإمارات»، والثانية بعنوان «حفظ التاريخ والثقافة: دور النشر والتدوين في الإرث الثقافي للدول»، وتضمّنت خلال الجلسات مجموعة من تواقيع الكتب.

والجدير بالذكر، أنّ مبادرة «أبدع نشر»، تهدف إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي، ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة، بالتعاون مع المطبعة المتحدة خلال عام 2023، إلى جانب المبادرات العديدة الأخرى، لتمكين قطاعات الثقافة والفنون والتراث، بهدف الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، والاهتمام بالموهوبين والمبدعين.