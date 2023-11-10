الطيور الصحراوية تضع بيضاً أكثر عند إطعام صغارها أكثر

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إكستر البريطانية، ونشرت في مجلة «PLOS Biology» العلمية، أن الطيور الصحراوية تضع بيضاً أكثر عندما يكون لديها عدد أكبر ممن يساعدها لإطعام صغارها بشكل أكثر.

ووجدت الدراسة أن حجم بيض الأمهات زاد عندما كان لديها عدد أكبر من ممن يساعدها، ولم يؤثر عدد المساعدين الذكور على حجم البيضة، ربما لأن المساعدين الذكور يقومون بإطعام الكتاكيت بمعدلات أقل بكثير من المساعدين الإناث.

وتعد الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي أظهرت أن الأمهات في الطيور التي تتكاثر بشكل تعاوني يغيرن حجم بيضهن وفقاً لبيئتهن الاجتماعية.