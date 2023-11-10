«الشارقة الدولي للكتاب» يقدم 10 نصائح لإثراء القصص بعناصر التشويق والإثارة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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اصطحب الكاتب الأسترالي أليكس فينلي، جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وتحديداً فئة اليافعين، في رحلة استكشافيّة، ضمن ورشة عمل تفاعليّة، بغرض تعزيز مهاراتهم الأدبية، وخاصة ما يتعلّق بتقنيات الكتابة الحديثة، وتنمية ملكة التفكير والسرد والإبداع لديهم.

وكشف فينلي خلال الورشة، التي عُقدت تحت عنوان «كشف اللغز»، وشهدت حضور عدد كبير من مختلف الفئات، عن مجموعة من أسرار التشويق والإثارة في الحكايات، وكيف يُمكن كتابة قصّة جاذبة للقرّاء، مُحدّداً 10 نصائح قيّمة في هذا الإطار، هي: تجنب الخلفية الدرامية في بداية القصة. وعدم «تفريغ المعلومات»، إذ يرى أنه لا حاجة للتباهي بالكثير منها.

وتجنب السرد الزائد للتفاصيل.

وإبقاء الحدث حاضراً باستمرار، وعدم جعل شخصيات القصّة تسمع عن الأحداث الكبيرة.

والدخول إلى محور أحداث القصّة مباشرة، بدلاً من البناء عليها تدريجياً.

والحزم عندما يتعلق الأمر بوجهة النظر، ولا تنتقل من رأي إلى آخر.

عدم إزعاج القارئ، وعدم استخدام الكلمات المعقدة أو الغامضة.

واستخدم كلمة «قال» فقط لتحديد المتحدثين في السياق الذي تكتب فيه، دون إضافات زائدة.

الاجتهاد على القصة بشكل يومي حتى الانتهاء منها.

ضرورة إعادة الكتابة وتحريرها وتدقيقها بشكل مستمر.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الحضور، خاصة الصغار، وانعكس ذلك في العديد من الأسئلة التي وجهت للكاتب، والتي تنم عن وعي وثقافة لديهم.