«وعد تشوكابرا».. سرد تخيلي لتجارب واقعية

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تعد رواية «وعد تشوكابرا»، الصادرة أخيراً، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للكاتب راني محمد عمايري، سرد تخيلي لتجارب واقعية يتم تقديمها تحت مظلة أسطورية وتخيلية، إذ تجتمع فيها شخصيات قد تبدو متناثرة، لكنها عانت من وعد أسود واحد.

وتسلط الرواية الضوء على تحديات أبطالها في الحرب والغربة والسجن واللجوء، وتقوم بعض الحكايات على أحداث حقيقية تم توثيقها من قبل أبطالها أنفسهم.

تبدأ الرواية بأسطورة تشوكابرا والتي تمثل الصراع الأزلي والأبدي بين الشر والخير، والمكتوبة بطريقة إبداعية وخيالية بالكامل. وقد تم اختيار هذه الأسطورة لربط الحكايات وجمعها تحت مظلّة واحدة.

تضم الرواية أربعة فصول رئيسة: الأسطورة، وعد تشوكابرا باللجوء، وعد تشوكابرا بالحرب، وتشوكابرا في تايلاند. وتحت كل من هذه الفصول مجموعة حكايات، كل منها تتناول موضوعاً إنسانياً مختلفاً تحت تصنيف الفصل الرئيسي.