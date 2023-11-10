«مركز جمعة الماجد» يضيء «الروافد الفكرية في الشعر النبطي»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، ضمن مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية حول جديد إصداراته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: «الروافد الفكرية في الشعر النبطي في دولة الإمارات».

شارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت في الملتقى «2» الثقافي التابع للمعرض، مؤلف الكتاب، الباحث فهد علي المعمري، وأدارتها: الشاعرة شيخة عبدالله المطيري.

وقال المعمري في الجلسة: إن فكرة الكتاب تكمن في أن شعراء النبط في دولة الإمارات استقوا أفكارهم من روافد متعددة كانت معيناً لهم في أشعارهم، ومنها: الدين والتاريخ والجغرافيا والفلك والرياح والبحر والصحراء والجبال وروافد فكرية أخرى، جعلها الشاعر النبطي الإماراتي أمام عينيه واستقى منها موضوعات أشعاره ومعانيه. وشهدت الجلسة تفاعلاً من قبل أفراد الجمهور، حيث قاموا بطرح العديد من الأسئلة على المؤلف حول موضوع الكتاب.

وفي ختام الجلسة الحوارية، وقع فهد المعمري على عدة نسخ من كتابه للجمهور الذي حضر الفعالية.