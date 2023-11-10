إصدارات «كلمات».. خيال ومعرفة حافل بالألوان والرسوم

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تقدم «دار كلمات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» سلسلة إصدارات جديدة خلال مشاركتها في المعرض، والتي جاءت نتاج تعاون مع نخبة من الكتّاب والرسامين المتخصصين بأدب الطفل، لتعريف الصغار واليافعين بالثقافتين العربية والعالمية. وتتمثل الإصدارات بمجموعة من القصص والكتب المصحوبة بالرسوم، حيث إنها بانتظار القرّاء الصغار في المعرض لتصحبهم إلى عوالم من الخيال والمتعة، وتقودهم لاكتشاف أفكار جديدة تثري تجاربهم.

قصة

ومن بين أبرز هذه الإصدارات الجديدة؛ قصة «سأصطاد فطوري» للكاتبة ميثاء الخياط، ورسوم جوستافو إيمار؛ وتروي حكاية عمر الذي يرفض تناول الطعام الذي أعدته أمه على الفطور، ويقرر اصطياد فطوره بنفسه.

وأما كتاب «ألطف الأماكن» للكاتبة هنادي طه، ورسوم أماني يوسف، والمخصّص للفئة العمريّة 3 سنوات فما فوق، فيرصد حاجة الإنسان لمكان لطيف ودافئ ومريح يلجأ إليه، فيما قد يختلف هذا المكان من شخص إلى آخر. وتستهدف قصة «الصبي بصلة» الأطفال من عمر 3 سنوات، وقد نقلتها إلى العربية سمر محفوظ براج عن الكاتبة ساندرا ألونزو. ونتيجة الاهتمام الكبير الذي يظهره له كل مَن يعرفه، يجد أيان نفسه يرتدي طبقات كثيرة من الملابس، مما يجعله يشعر بأنه يشبه البصلة. لكن ذلك يسبب له مشكلة فيقرر أن يتصرف.

ويفسح كتاب «خيط» المجال للقارئ بملاحظة الرسوم وما تتضمنه من تفاصيل، فيؤلف قصته، أو قصصه الخاصة. وتوفر فيه الكاتبة والرسامة تينا فولاريتش، احتمالات كثيرة كون القارئ هو سيد القصة. وتقدم «كلمات» أيضاً قصة «آدم» التي كتبتها أودا بارانوسكايت، وصممت رسومها لينا إيتاجاكي، ونقلتها للعربية سمر محفوظ براج.

«باقة اللحظات»

وتوفر «كلمات» كتاب «باقة اللحظات» الموجّه لفئة الصغار، من تأليف جان بيار غرافيل، وأميلي دوبوا وترجمة سمر محفوظ براج.