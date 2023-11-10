«الإمارات للهوايات والمقتنيات» ينطلق 13 نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة - الدورة الخامسة»، وذلك يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري، في الساعة السابعة مساءً بمقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر – دبي، حيث يستمر المعرض حتى 23 نوفمبر.

وتشارك فيه نخبة من الهواة ومحبي الاقتناء من النوادر وغرائب المقتنيات ومن بين المشاركين: معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ود. رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ود. سعيد حارب، والأستاذ الدكتور محمد سلطان العلماء، ود. محمد المنصوري وعبد الشكور تهلك وعبدالله المطيري وأحمد السركال والفنان عيد الفرج والمهندس رشاد بوخش وعبدالرزاق العبدالله وحسن بوصابر وجمال بن ساحوه السويدي وعبيد المخمري وأحمد الحساوي وعلي الشريف والمهندسة فتحية الزرعوني ومحمد سيف المهيري ومروان المرزوقي وعلي عبدالله الكعبي ووفاء المحيسن وصفا الزرعوني وعامر الزرعوني.

ويضم المعرض مجموعة من المقتنيات من بينها: الهدايا التذكارية لطيران الإمارات، الهواتف العمومية القديمة، دبابيس وميداليات تذكارية، مجسمات السيارات الكلاسيكية وملحقاتها، كاميرات مصغرة وأفلامها، قبعات من العالم، مقتنيات عن طائر البوم، ملصقات مغناطيسية، مقتنيات عن الفضاء، «باجات» الفضاء في الإمارات العربية المتحدة، أكواب تذكارية للمؤسسات والشركات، مجموعة مختارة من مجسّمات طيران الإمارات، أطباق تذكارية من البورسلين، مجسمات خطوط طيران الدول العربية، صور قديمة عن الإمارات والوطن العربي، جوازات سفر المناسبات، أدوات موسيقية، أجهزة مذياع وآلات موسيقية قديمة، نوادر المطويات السينمائية المصرية، مقتنيات من بطولات كأس العالم، الأخطاء الواردة في العملات الورقية والمعدنية لدولة الإمارات، العدد الأول من المجلات الصادرة في الإمارات، كتب ومجلات قديمة عن الإمارات، مفاتيح الفنادق.