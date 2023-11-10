«داون تاون ديزاين».. إبداعات متفردة تعكس روائع الأفكار

المصدر: دبي - البيان

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يحفل معرض «داون تاون ديزاين»، بفعاليات وإبداعات فريدة تعزز مكانة دبي الإبداعية العالمية، وتكرسه وجهة مهمة للمتخصصين في مجال التصميم والإبداع. ويقام المعرض، الذي يرفع شعار «من أجل مساحات معيشية مستقبلية»، بمشاركة أكثر من 300 مصمّم وعلامة تجارية عالمية وإقليمية من 40 دولة. وقد زار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيس على قائمة فعاليات النسخة التاسعة من «أسبوع دبي للتصميم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في حي دبي للتصميم، ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» للمبدعين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب في مجالات التصميم والفنون والقطاعات الإبداعية، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتجول الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، في أرجاء المعرض الذي يحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاقته، واطلع على مجموعة من الأعمال والتصاميم التي تميزت بتفرد أفكارها وتنوع أساليبها، مشيداً بجودتها وقدرتها على التعبير عن رؤى المبدعين حول مستقبل التصميم، ودوره في تعزيز الاستدامة، كما زار مجموعة من الأجنحة المشاركة، ومن بينها شركة «دون تاناني»، التي تأسست على يد علياء وتمارا تاناني في 2017، بهدف تقديم قطع أثاث فريدة، تجمع بين الحرفية التقليدية وأساليب التصميم المعاصرة، كما استعرض أحدث التصاميم التي قدمها مركز تشكيل عبر برنامج «تنوين»، إضافة إلى منتجات العلامة التجارية الإيطالية (Dedar)، التي تتميز بحيوية ألوانها وجماليات تصاميمها.

وتعرف بن خرباش على تفاصيل مبادرة «صمم في السعودية»، التي تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة العربية السعودية، وتوقف عند ركن شركة (GRID Riyadh)، التي أطلقها المهندس المعماري مزيد الخطاف، وكذلك ركن علامة (BEIT Collective)، التي تتعاون مع مصممين لبنانيين ودوليين لتعزيز الحرفة اليدوية والمحافظة عليها، كما زار جناح شركة «جاسمين لاين»، التي أسستها ياسمين كريكوريان في 2020، وجناح (Akar de Nissim)، الذي تبرز تصاميمه تأثيرات الحرف اليدوية التقليدية وأبعادها الأنيقة، واطلع على العمل الفني الذي استلهمه المصمم الإماراتي عمر القرق، مؤسس استوديو Modu Method من التراث المحلي.

واستعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش أعمال مجموعة من المواهب المحلية والإقليمية الناشئة في «معرض مصممين من الإمارات»، بإدارة فاطمة المحمود، ومن بينهم الفنان علي بهماني صاحب العمل التركيبي (Mirrorigami)، المستلهم من «فن الأوريغامي» الياباني، والمصممة المصرية آية موج، التي اعتمدت في عملها «عودة البردي – بيبلوس» على خامات من ورق البردي، وكذلك آمنة الشامسي وحنان رفيعي، اللتان شاركتا بعملهما (The Twist)، فيما يقدم المهندس المعماري عمار كالو تصميمه (Lilyframe)، وهو عبارة عن مقعد خفيف الوزن، مصمم ليتم تفكيكه وتركيبه بسهولة، بينما استلهمت المصممة إيمان إبراهيم عملها (Reefs)، من الهياكل المعقدة للشعاب المرجانية».