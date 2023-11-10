دبي ترسم آفاق تطور عالم الفنون والتصميم

المصدر: دبي ــ رشا عبد المنعم

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تعد الفنون البصرية والتصاميم وجمالياتها من أهم القطاعات الثقافية في دبي، إذ تستقطب الإمارة الشركات الناشئة والمنصات العالمية عبر الفعاليات التي تحتضنها ومنها «أسبوع دبي للتصميم» الذي انطلق أخيراً، بمشاركة العديد من المبدعين العالميين. كما توفر دبي منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في عالم الفنون والتصميم.

وفي السياق، قال روبرتو لا إياكونا، المدير الإداري في «معهد مارانجوني دبي»: «يكرّس «معهد مارانجوني دبي»، جهوده لرعاية مبدعي المستقبل في صناعة الأزياء والتصميم، مع التركيز بشكل خاص على المصممات العربيات الناشئات، لتتماشى مشاركة المعهد النشطة في معرض «داون تاون ديزاين 2023» مع مهمته المتمثلة في تعزيز الإبداع من خلال الابتكارات الجديدة بين الحرفية الإيطالية والتصميم الديناميكي للمشاهد الطبيعية في الشرق الأوسط».

وأضاف لا إياكونا: نهدف إلى التواصل مع مجتمع التصميم في المنطقة من خلال معرض «داون تاون ديزاين 2023». ويعتبر معهدنا مركزاً رائداً في مجال التصميم، حيث يمكن للمواهب الشابة تجربة واختبار وتنفيذ المشاريع المبتكرة. ومن خلال فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» نسعى إلى إظهار قوة التأثيرات الثقافية المتنوعة والتعاون في مجال التصميم، إذ تقدم مجموعة من الخريجين الموهوبين من «معهد مارانجوني للتصميم في ميلانو» مشاريع تصميمية متنوعة.

وتقول المهندسة المعمارية ومصممة المنتجات أغاتا كورزيلا: تعد اليوم مدينة دبي من أهم مراكز الترويج للتصاميم الناشئة والمواهب الواعدة من جميع أنحاء العالم نظراً لنمط الحياة واحتضانها مختلف الثقافات، ما يرسم مستقبلاً مزدهراً لعالم التصاميم والتي تحمل بين طياتها جماليات الفنون البصرية. وتضيف أغاتا: انتقلت إلى مدينة دبي لتأسيس الاستديو الخاص بي للعمل في مجالات ونطاقات متنوعة. وأعرض من خلال مشاركتي في معرض المصممين الإماراتيين قطعة سجاد يدوي الصنع بطول 3 أمتار يعلق على الحائط ومغزول من مواد مستدامة وصديقة للبيئة.

منصات محلية

ويقول المهندس سيزار بينشي المدير المؤسس لشركة «بينشي أند بينشي»: في «معرض داون تاون ديزاين 2023»، أبرمنا العديد من الاتفاقيات خلال المعرض. وسنعرض التآزر الاستثنائي بين الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الداخلي. ويوضح العرض الذي يحمل عنوان «من أين نبدأ؟» قوة الطباعة ثلاثية الأبعاد في التقاط جوهر الطبيعة في تصميمات معقدة. وقالت المصممة كريستيان نصر: أسست مشروعي في دبي تحت اسم ذا باوري كومباني بعد أن لاحظت افتقار السوق الإماراتية إلى المتاجر أو العلامات التجارية المستوحاة من أجواء مدينة نيويورك العصرية أو اللمسات الجمالية البسيطة للمفروشات الإسكندنافية.