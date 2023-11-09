إماراتيون يجيدون الكورية وكوريون يتقنون العربية

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف اختيار كوريا الجنوبية ضيف شرف «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023» هذا العام عن اهتمام متبادل بالثقافتين العربية والكورية، وآفاق واعدة للتعاون الثقافي بين البلدين.

تقول كيم نام تشون (جنة)، وهي من كوريا الجنوبية، مترجمة وعضو جمعية الصداقة الإماراتية الكورية، وتتقن اللغة العربية: «علاقتي باللغة العربية بدأت مبكراً، فكان لدي اهتمام في البداية بالإغاثة وأنشطة الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار تعرفت إلى اللغة العربية». من ناحيتها، تقول الإماراتية وجدان عبدالله النقبي (24 عاماً) والتي تشارك في جناح «جمعية الصداقة الإماراتية الكورية»: «تعرفت عبر نشاط طلابي إلى كوريين فأعجبتني لغتهم، والتقطت منهم بعض الكلمات، وعززت ذلك بمشاهدة الفيديو والبودكاست».

تعلم اللغة بالممارسة

وقال الدكتور حميد الحمادي، رئيس «جمعية الصداقة الإماراتية الكورية» إن «الجمعية أسست في سنة 2012 جمعية نفع عام، لتعزيز الثقافات بين البلدين، وخاصة بين الشعوب».