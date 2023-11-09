«كلمات» تُضيء عالم الصغار واليافعين

المصدر: الشارقة - البيان

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جلسات تفاعلية وأخرى قرائية، ومجموعة متنوعة من الإصدارات الخاصة بأدب الأطفال واليافعين تقدّمها دار «كلمات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» لزوار الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، خلال مشاركتها في الحدث بجناح خاص تحت شعار «نستكشف خيال الأطفال».

تقدّم «كلمات» عدداً من الأنشطة المتميزة التي تخاطب خيال الصغار وتفتح لهم آفاقاً واسعة للإبداع، وتشمل هذه الأنشطة؛ ركن التصوير، والذي يأتي احتفالاً بكوريا ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، إذ تُتيح هذه المساحة للزوار إمكانية الدخول إليها لالتقاط صور خاصة، وقد استوحي تصميم الغرفة من الثقافة الكورية الغنية، وتحتوي على العديد من الأكسسوارات التي تجسّد عدداً من إصدارات الدار وكتبها بهدف إضفاء جوّ من الترفيه والتسلية.

كما توفّر «كلمات» تجربة شخصية وممتعة مصممة خصيصاً للأطفال لمساعدتهم على شراء الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يمكن للصغار الوقوف أمام كاميرا جهاز إلكتروني لوحي يتيح له التفاعل من خلال فلاتر ومؤثرات بصرية تساعده على اختيار كتاب لشرائه، بهدف تعزيز التواصل مع الجيل الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن الفعاليات أيضاً؛ عدد من الجلسات القرائية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتمنح القراء فرصة المشاركة في قراءة بعض إصدارات «كلمات» المتنوعة، بما في ذلك كتب الطهي وغيرها، برفقة عدد من المؤلفين والمؤلفات.

بدورها تشمل ورش العمل التي يزخر بها جناح «كلمات»؛ ورشة في فنّ الخيوط بالاستعانة بكتاب «الخط»، وورشة «نحن كلّنا بشر» التي تتناول الرسوم والشخصيات المتحركة.