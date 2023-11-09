شعراء حول القصيدة في العصر الرقمي: لنترك الشعر طليقاً

المصدر: الشارقة - البيان

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ندوات تنطلق من الكتاب ومن مضامينه الثرية تقدمها الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تناقش مختلف الأصناف المعرفية، والأجناس الأدبية والفنية، منها جلسة حوارية تحت عنوان «الشعر في العصر الرقمي»، شارك فيها كل من شيلبي لي وهي شاعرة أمريكية، وهوشنك أوسي وهو شاعر وروائي سوري ـ كردي يكتب باللغتين العربية والكردية، وقدمتها الإعلامية علياء المنصوري.

هوشنك أوسي، قال: «إن الشعر فضاء مفتوح يطور نفسه بنفسه وفق سياقات والبيئات التي يحيا فيها، فالشعراء في البادية ليسوا مثل الشعراء في المدينة، لذلك قد لا تنطبق على الشعر التعريفات التي تنطلق على بقية الأجناس الأدبية، لأن الشعر كفعل ذاتي تعبير عما يعتمل في النفس، والشاعر حين يكتب قد لا يفكر في المتلقي، وقت الكتابة، لكنه يحتاج إليه بعد خروج النص».

الشاعرة الأمريكية شيلبي لي، قالت إنها تميل إلى الكتابة عن الذات والوحدة والقلق، حيث وجدت في الشعر شفاء ودواءً، بعد ابتعادها عن أسرتها بهدف الدراسة، وهذا ما حفزها على الكتابة وعزز ثقتها بنفسها.