«دبي للثقافة» تتوج الفائز في مسابقة القوز للريادة الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعاليات «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الذي نظمته على مدار يومين في «السركال أفنيو» في منطقة القوز الإبداعية، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يتضمنه من فرص تنموية، وتمكين رواد الأعمال وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وشهد حفل الختام، الإعلان عن فوز فاطمة الجناحي بـ«مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، الهادفة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تعزز من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ودعم ومساعدة الشركات الناشئة، وتزويدها بما تحتاجه من أدوات رئيسية تمكنها من التواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي والشركاء الاستراتيجيين.

فرص استثمارية

وفي هذا الإطار، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» أن دبي أصبحت نقطة جذب لرواد الأعمال والمستثمرين، بفضل ما تمتلكه من فرص استثمارية وبيئة إبداعية مستدامة تلبي متطلبات المبدعين في كل المجالات، وتقدم لهم تسهيلات تمكنهم من النجاح والتطور. وقالت: «تمتاز دبي بتنوع نسيجها الثقافي، وبامتلاكها منظومة تشريعية متطورة تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال وتتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتأسيس ومزاولة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، ما يعزز من جاذبية الإمارة لأصحاب المواهب والاستثمارات الجديدة»، منوهة إلى أن تنظيم «منتدى القوز للريادة الإبداعية» يساهم في تطوير المجتمع الإبداعي في دبي، وتحقيق رؤية الإمارة الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

8 مشاريع

وتأهلت 8 مشاريع نوعية لنهائيات «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، تم اختيارها من بين أكثر من 180 طلباً تقدمت للمشاركة فيها، حيث تولت لجنة تحكيم متعددة الخبرات ضمت كلاً من: عيسى أغابي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «آكسس بردج فنتشرز»، وإيدي فرحات، المدير التنفيذي في «أي آند الاستثمار»، ورافي ديكرانيان، مدير الابتكار والمشاريع الجديدة في «غرين هاوس» ضمن مجموعة شلهوب، ومحمد كاظم، مؤسس مشارك لشركة «تماشي»، وناز جبريل، الرئيسة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم والأزياء، عملية مناقشة وتقييم الأفكار والمشاريع المشاركة في المسابقة.

وحصل الفائز بالمركز الأول في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» على مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة، مقدمة من مجموعة شركاء «دبي للثقافة» من القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها «ليتس وورك» التي منحته 200 نقطة ومجموعة اعتمادات يمكن استخدامها في أكثر من 100 مساحة عمل مشتركة، إضافة إلى 100 نقطة للفائز في المركز الثاني والثالث، أما تطبيق «حي» فمنحه عرضاً خاصاً لترويج ملفه التجاري لمدة عام كامل، وفي الوقت نفسه قدم لبقية المرشحين فرصة نوعية لمشاركة عروضهم الترويجية عبر التطبيق الذكي.