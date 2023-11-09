«دبي للتصميم» يطلق ملتقى الهندسة المعمارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم إطلاق النسخة الرابعة من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية» وذلك بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج، وذلك في الفترة من أمس، 8 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

ويشكل الملتقى الذي يعقد تحت شعار «الاستدامة – الماضي والحاضر والمستقبل»، فرصة لاجتماع أبرز الخبراء والمتخصصين والمواهب المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية والعمرانية والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمقرّر انعقاده في دبي في نهاية نوفمبر الجاري، وخطة دبي الحضرية 2040.

ويتزامن الملتقى مع أسبوع دبي للتصميم الذي يعدّ منصّة التصميم الرائدة في الشرق الأوسط ويقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم ويركز أيضاً هذا العام على الاستدامة. ويشارك في الملتقى أكثر من 35 استوديو معمارياً تضمّ قائمتها شركات عالمية متميزة في هذا المجال.

وتعليقاً على الملتقى، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: يبرز الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية التزام الحي الإبداعي توجّهات دولة الإمارات العربية المتحدة في عام الاستدامة، وأهدافها في تعزيز منظومة بيئية وعمرانية قائمة على الاستدامة، إذ يَعِد زوّاره برحلة ممتعة بين المعالم الفريدة بهندستها المعمارية المستدامة في منطقتنا كما يتطرق الملتقى إلى الإرث العمراني الذي أنشئ في الماضي وما يتضمّنه من عناصر.

وأشارت البستكي إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدّيات التغيّر المناخي والتوسّع العمراني، يؤدي المهندسون المعماريون دوراً حاسماً في كيفية عيشنا بشكل مستدام. وأضافت: بصفتنا مركزاً إبداعياً عالمياً، يسرنا جمع هذه الثروة من الأفكار المعمارية الإبداعية في حي دبي للتصميم ليتمكن الجميع من رؤيتها والتفاعل معها والاستلهام منها.

وعلّق آندي شو رئيس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ريبا فرع منطقة الخليج قائلاً: «هدفنا تسليط الضوء على استمرار التصميم المستدام وتحدّيه للزمن، وتتبع جذوره الراسخة من إبداعات الماضي، إلى إتقان الحاضر والمضي قدماً نحو مستقبل مبتكر في الهندسة المعمارية».