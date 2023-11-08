«التنمية الأسرية» تكرّم الفائزين في تحدي القراءة الأسري غداً

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تنظم مؤسسة التنمية الأسرية بمركز جبل حفيت المجتمعي مساء غد الخميس حفل تكريم للأسر الفائزة في تحدي القراءة الأسري في الدورة الأولى 2023. ويعد «تحدي القراءة الأسري»، الذي أطلقه مركز جبل حفيت المجتمعي في منطقة العين في نوفمبر الماضي، كأول مشروع أسري ثقافي يدعم القراءة بوصفها مشروعاً أسرياً حضارياً من خلال تشجيع أفراد الأسرة على تبني القراءة كأسلوب حياة يسهم في تكريس المعرفة لتعزيز التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وبناء مهارات التفكير النقدي، ورفع الوعي الأسري بأهمية القراءة.

ويستهدف «تحدي القراءة الأسري» كافة أفراد الأسرة وذلك بالتشجيع على القراءة وجعلها أسلوب حياة وسلوكاً يومياً، وتوفير بيئة تفاعلية بين أفراد الأسرة تعزّز مفهوم وقيمة القراءة.

أهداف

ويهدف «تحدي القراءة الأسري» إلى رفع الوعي لدى الأسرة والمجتمع بالمشكلات الاجتماعية، وأهمية معالجة القضايا التي تم رصدها باستخدام القراءة والاطلاع في مجالات هذه القضايا ومناقشتها، وطرح حلولٍ ابتكارية وإبداعية تسهم في معالجتها بمشاركة الأسر المشاركة، وتشجيعها على توفير بيئة تعزز مفهوم القراءة.

فئات

وتتمثل فئات الجائزة في فئة الأسرة القارئة، والتي تتضمن معيار القراءة الأسرية، المتمثل في دور الأب في تحفيز القراءة الأسرية، ودور الأم في تحفيز القراءة الأسرية، وتقديم الأمثلة على دور القراءة في تعزيز التواصل بين كافة أفراد الأسرة، ومعيار القراءة المجتمعية الذي يقدم أمثلة على تعزيز التواصل بين الأسرة وأفراد المجتمع، وتقديم أمثلة على دور القراءة في تقديم الحلول للقضايا الاجتماعية للأسرة وأفراد المجتمع. ويسعى «تحدي القراءة الأسري» إلى إبراز نماذج ملهمة وصناعة أشخاص ملهمين في عالم القراءة والثقافة والمعرفة على مستوى الدولة.

استثمار وتعزيز

ويعمل «تحدي القراءة الأسري» على استثمار وقت الأسرة وزيادة الوقت النوعي بين أفرادها، من خلال نشاط القراءة وتنوع مواضيع وأساليب الحوار بين الفئات المختلفة داخل الأسرة والمجتمع، مما يُسهم في تنمية المهارات الفكرية لدى أفراد الأسرة وتعزيز اللغة العربية لدى الأجيال والحفاظ على الهوية الوطنية.