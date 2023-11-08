دبي أوبرا تسدل الستار عن «مهرجان موزاييك الدولي»

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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أسدلت دبي أوبرا، أخيراً، الستار عن الدورة الأولى من مهرجان موزاييك الدولي للرقص، الذي أقيم احتفاء بتاريخ الفنون الأدائية وأصالتها عبر التاريخ.

وتضمن المهرجان العديد من العروض العالمية وفي مقدمتها مشروع بلوم للرقص لنجمة الباليه العالمية ناتاليا أوسيبوفا الأشهر في جيلها. وقدمت أوسيبوفا عروضاً منفردة وثنائية تنتمي إلى مدارس الباليه الكلاسيكية الشهيرة، وصولاً إلى الرقصات المعاصرة. وشارك في المهرجان مجموعة من أشهر راقصي ونجوم الباليه من الباليه الملكية والوسط المسرحي المرموق في لندن، ومنهم الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي البارز جيسون كيتلبرجر الذي ترك بصمته على عالم الرقص المعاصر.

أيقونات عالمية

وشمل المهرجان عروضاً استثنائية من كلاسيكيات فن الباليه ويبرز منها «جيزيل أكت»، و«با دو دو»، إلى جانب «وذا داينج سوان»، إضافة إلى مجموعة مختارة من أعمال الباليه المعاصرة، ومنها عرض «فالس تريست» الشهير لمصمم الرقصات الكلاسيكية المعاصرة أليكسي راتمانسكي، وعرض «قطب» من إبداع الفنان المعاصر سيدي العربي الشرقاوي، المعروف بتعاونه مع أيقونات فنية عالمية، مثل بيونسيه وألانيس موريسيت.

5 سنوات

عن أهمية الحدث العالمي الذي استضافته دبي ويقام المرة الأولى في الشرق الأوسط قال فاليري كوبيتشن، مؤسس مهرجان موزاييك الدولي للرقص لــــ«البيان»: إن دبي باتت اليوم مركزاً عالمياً للتميز في الباليه، حيث اختار مهرجان موزاييك الدولي للرقص دبي أوبرا لاستضافة العروض على مدى السنوات الخمس المقبلة ونسعى لتقديم المزيد من التجارب الجذابة في المستقبل.

مسابقة سنوية

وأضاف فاليري: يقدم المهرجان بدءاً من العام المقبل مسابقة سنوية متميزة لاستقطاب شركات البالية الرائدة في أنحاء العالم. ويضمن الموسم الأول من الفعالية أجواء حماسية متميزة مع تقديم جائزة ضخمة بقيمة 350,000 دولار أمريكي. ويجب على المشاركين تقديم عروض تدور في موضوع جديد يتم اختياره كل عام، باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط وتقنيات الباليه.

خطوة مهمة

وتعليقاً على مشاركتها في المهرجان، قالت ناتاليا أوسيبوفا، راقصة الباليه الرئيسة في فرقة الباليه الملكية في لندن لــــ«البيان»: «تشكل مشاركتي وتقديم مشروع بلوم للرقص في دبي وتحديداً على خشبة مسرح دبي أوبرا خطوة مهمة أسعى عبرها إلى استقطاب الفنانين والمخرجين ومصممي الرقصات من مختلف المسارح الدرامية، فيستعرض كل منهم مجموعة واسعة من أنماط الفنون ومنها الكلاسيكية المعاصرة والحداثية والباليه الكلاسيكي. ونتعاون على تصميم لوحات راقصة مبتكرة تجمع بين مواهب الراقصين والأفكار الإبداعية لفريق العمل بما يعزز تنوع مشهد فنون الرقص ويتيحه لشريحة أوسع من الجمهور».

مسيرة رودولف

ويحظي الجمهور في المهرجان بفرصة استثنائية لمشاهدة إبداعات الراقص العالمي الشهير الراحل رودولف نورييف عبر جيل جديد من الراقصين المبدعين، فيجتمع نجوم الباليه من أنحاء العالم لاستكشاف المعالم البارزة في مسيرة رودولف المهنية مع مجموعة من العروض الجديدة والمعاصرة التي يؤديها نخبة من النجوم العالميين من أشهر مؤسسات الباليه، مثل الباليه الملكية وباليه شتوتغارت وباليه نيويورك سيتي وباليه أوبرا باريس وباليه فيينا ستيت.