«سول دي إكس بي» يجمع في دبي نخبة من فناني العالم

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف حي دبي للتصميم مهرجان سول دي إكس بي، الذي تنطلق فعالياته من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويحيي المهرجان الثقافي هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس فن الهيب هوب، حيث يستضيف نخبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم وأبرز الشخصيات الشهيرة في عالم الهيب هوب، مثل الفنان الشهير بستا رايمز، والذي يستعد للظهور في الليلة الختامية يوم 10 ديسمبر المقبل. ويشتهر بستا رايمز بكونه أحد أوائل فناني الهيب هوب منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من الأغاني من ضمنها أغاني برفقة كلٍ من جانيت جاكسون وماريا كاري وليل واين.

كما يشهد يوم 9 ديسمبر ظهور النجم العالمي جاداكيس، والذي يقدم أول عروضه في دولة الإمارات على المنصة الرئيسية للمهرجان، إلى جانب توب نويجوي والأسطورة بيج دادي كاين. كما يؤدي الفنان السوداني أوديسي عرضاً مميزاً خلال مهرجان سول دي إكس بي، الذي لطالما اشتهر بمزج عناصر موسيقى الجاز والفانك والجو-جو مع فن الهيب هوب، وذلك بالإضافة إلى منسق الأغاني موسيقى الهيب هوب الشهير دي جي شادو. كما ستشارك في الفعالية على المسرح الرئيسي الفنانة السودانية نادين الروبي التي تقيم في القاهرة وتُعد إحدى أبرز فنانات الراب والهيب هوب والنيو سول في المنطقة.

ويستضيف المهرجان أيضاً يوم 10 ديسمبر المقبل كلاً من الفنانة العالمية سامبا ذا جريت؛ وعمر أفندم، مغني الراب والشاعر السوري. كما تشهد الفعالية هذا العام إقامة حفل ميكس تيب الإمارات، وهو عرض لفناني الراب في المنطقة مثل ذا ريسيبي وتاك وطيب سانتو وماكسي زي ومو فلو، والذي يستضيفه الفنان مازي من شركة ديف جام.

ويسهم هذا المهرجان المرتقب، والذي يجري تنظيمه بدعمٍ كبير من شريكيه الاستراتيجيين، حي دبي للتصميم وجدول فعاليات دبي، الموقع الرسمي لمختلف الفعاليات التي تستضيفها مدينة دبي، في تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتجارية على مستوى المنطقة. وبدوره، يواصل مهرجان سول دي إكس كل عام ترسيخ مكانته على الصعيد العالمي في العديد من المجالات، حيث بات يلعب دوراً ملحوظاً في دعم وتمكين المواهب الناشئة بالتعاون مع ألمع النجوم، فضلاً عن اعتباره منصةً فنية رائدة تتيح للشركات التواصل فيما بينها والتفاعل مع جمهورها الشاب. ويستمتع الحضور في المهرجان بعروض الأداء المميزة التي يقدمها أشهر النجوم والمواهب الناشئة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، بما يشمل كبرى شركات الأزياء الرياضية والأزياء العصرية وأفضل المصممين وصناع الأزياء المستقلين من المنطقة والعالم.