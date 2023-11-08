تلاوات وبرامج توعية على إذاعة دبي للقرآن

المصدر: دبي ــ البيان

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تركز إذاعة دبي للقرآن من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تبث على موجة «91.4» إف إم، على توجيه الرسائل الدينية الهادفة، من خلال مجموعة من البرامج الدينية المتنوعة، التي تنسجم مع القيم والمبادئ الإيمانية، إضافة إلى مجموعة من الأصوات النادرة والمميزة في تلاوة القرآن الكريم، بما يغذي روح المستمعين، وذلك عبر أثيرها وتطبيقها الرقمي.

وتتمتع إذاعة دبي للقرآن بمتابعة جماهيرية متزايدة محلية وعربية، وهذا ما يدفعها في كل عام إلى اختيار باقة متكاملة ومدروسة من برامج متنوعة وأعمال هادفة.

وتعمل الإذاعة على تعريف المستمع بصحيح الدين، وما يحتويه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، من تعاليم تسمو بالفرد والمجتمع، كونها إذاعة دينية وطنية اجتماعية الأبعاد، تتخذ من خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية منهجاً وتطبيقاً، لتنمية الوعي الديني الوسطي، ولترسيخ حب الانتماء للوطن والحرص على ما في الحضارة الإماراتية القديمة والمعاصرة من كنوز وتراث.

وقد حافظت هذه الإذاعة الرائدة منذ انطلاقتها عام 2016 على أن تكون صاحبة بصمة في تقديم تلاوات القرآن الكريم، حيث بإمكان المستمع ختم القرآن الكريم خلال 6 أيام، بمعدل 5 أجزاء يومياً، بأصوات قرّاء مختلفين.

ويقدم تطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم تجربة رقمية متميزة في عالم التطبيقات بقالب عصري، يسمح للمستمعين بإمكانية الوصول إلى أرشيف الإذاعة، الذي يتضمن تلاوات للقرآن الكريم، ومجموعة واسعة من القضايا الدينية والاجتماعية، وذلك في أي وقت ومكان. ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية متابعة جميع هذه البرامج والفقرات عبر التطبيق الرقمي الخاص بالإذاعة مع توفّر خاصية البث المباشر.