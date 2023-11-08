دبي تحتضن أكبر مجسم جمل مضاء في العالم

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»؛ المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن حصولها على لقب «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم.

فقد تم تدشين مجسم ضخم لجمل مضاء يبلغ طوله 7 أمتار في منطقة ريفرلاند دبي، حيث تحتفي الوجهة بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وبارتباطه الوثيق بتاريخها وهويتها وثقافتها الأصيلة، ما يجعل له مكانة مميزة في البلاد.

وتمكنت «دبي باركس آند ريزورتس» من خلال تدشينها لهذا المجسم العملاق الذي يبلغ عرضه 4 أمتار، من تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية والتفوق على الرقم المسجل سابقاً بنحو 3 أمتار.

وستجري إضاءة مجسم الجمل مساء كل يوم بداية من وقت غروب الشمس، وذلك بالقرب من مطعم فيفا الإيطالي، ليتيح لضيوف الوجهة تجربة بصرية فريدة من نوعها، وتحفة فنية يستمتع الزوار برؤيتها والتقاط الصور التذكارية بجانبها. كما يمكن لزوار ريفرلاند دبي الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق المستوحاة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الحافلة بالمرح والمتعة.

وبعدما تمكنت «دبي باركس آند ريزورتس» من تحطيم الرقم القياسي المسجل لـ«أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم» عبر تدشينها وجهة الألعاب JumpX هذا العام، فإنها تستعد حالياً للكشف عن المزيد من المفاجآت لضيوفها خلال الفترة المقبلة.

واحتفالاً بالتراث والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل «دبي باركس آند ريزورتس» على تقديم تجارب لا تنسى لضيوفها إلى جانب التعاون المشترك المستقبلي مع العديد من المؤسسات والكيانات كنادي دبي لسباق الهجن.