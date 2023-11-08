برامج فكرية شيّقة ومنصات رقمية تُثري ثامن أيام «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تزخر فعاليات اليوم الثامن من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، بالعديد من الفعاليات الثقافية والأنشطة الاستثنائية التي توفر للزوار تجربة متكاملة، وتصحبهم في مجالات متعددة من حقول المعرفة والأدب برفقة أدباء وكتّاب ومتخصصين في مجال الطهي ووسائل التواصل الاجتماعي والشعر والمسرح والعروض الجوالة وغيرها.

آيفي بوشودا

وضمن الفعاليات الثقافية، سيكون طلبة المدارس على موعد مع لقاء جديد لا يخلو من الإثارة والتشويق مع آيفي بوشودا، مؤلفة قصص التشويق الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وذلك في قاعة الاحتفالات في تمام الساعة 11:00 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً.

ويسبق ذلك نُسخة ثانية من لقاء سونيتا ويليامز، رائدة الفضاء بوكالة ناسا، في تمام الساعة 9:30 صباحاً لتواصل حديثها عن رحلتها في عالم الفضاء بعد لقائها الأول الذي عقد في اليوم السابع من الحدث.

في حين ينتظر المهتمين في عالم أدب السرد المشوّق جلسة ثقافية بعنوان: «كيفية صياغة السرد المشوّق»، بمشاركة كل من كاي جاي هاو، وجاي دي باركر، في ملتقى 2، الساعة 11 صباحاً لغاية 12 ظهراً.

أما المهتمون في المكتبات فعليهم ألا يفوتوا فرصة حضور الجلسة الحوارية بعنوان: «المكتبة في الروايات العربية والعالمية» تستضيف كلاً من إيمان اليوسف، وغيث الحوسني، في تمام الساعة 6 مساء لغاية الساعة 7 مساءً في ملتقى 3.

وفي ملتقى 2 أيضاً، يتعرّف الجمهور على الجرائم الإلكترونية وطريقة التعامل معها في جلسة بعنوان: «البرامج الوقائية للحد من الجرائم الإلكترونية» مع العقيد المهندس إبراهيم حميد المياهي العليلي، والدكتورة أسماء السعدي، في تمام الساعة 6 مساءً.

أمّا ملتقى 1 فينظّم جلستين، الأولى بعنوان: «صالون الشارقة الثقافي: تجربة كتابة قصص من كتاب رسائل جوهرية» الساعة 6 مساءً، مع كل من أميرة بوكدرة، ونورة خوري، وريمان عبدالله، ونادية النجار. والجلسة الثانية بعنوان: «صياغة الأحداث»، وتستضيف: آيفي بوتشودا، ونهى داوود، في الساعة 7:15 مساءً .

ذكاء اصطناعي

وللشغوفين بمنصات التواصل الاجتماعي؛ يُمكنهم متابعة عدد من المحطات التي تنظمها محطة التواصل الاجتماعي، وتقدّمها رزان أبودقة، وتضم: «الذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية في منصات التواصل الاجتماعي» في تمام الساعة 10 لغاية 10:30 صباحاً.

و«إطلاق العنان لكفاءة منصات التواصل الاجتماعي»، الساعة 10:45. وتزدان مساءات «الشارقة الدولي للكتاب 2023» في يومه الثامن، بأمسيات شعرية متميزة، يستضيفها المقهى الثقافي، ومنها: «أمسية مسارات» مع فاتح البيوشي، وصهيب نبهان في تمام الساعة 6 مساءً لغاية 7 مساءً، و«أمسية أطياف شعرية» مع محمد بوثران، وأسماء الحمادي، في تمام الساعة 7 لغاية 8 مساءً.