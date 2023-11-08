مركز اللغة العربية للخليج يشارك بندوة

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وذلك في نسخته (42)، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقام الفعاليات في مركز إكسبو الشارقة.

ويُعد معرض الشارقة الدولي للكتاب، واحداً من أهم المعارض الثقافية في المنطقة، ويجذب العديد من القراء والمتخصصين في هذا المجال من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ونظم المركز على هامش فعاليات المعرض ندوة بعنوان: «جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها»، قدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وذلك مساء أول من أمس.

وتناولت الندوة محورين رئيسين وهما، الأول التعريف بالإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: تأليفاً، وتعليماً، وتدريباً، والمحور الثاني تناول جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها.