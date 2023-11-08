لطيفة بنت محمد تفتتح أسبوع دبي للتصميم

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أمس، فعاليات الدورة التاسعة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، والمُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتستمر أعماله حتى 12 نوفمبر.

ويقدم الأسبوع، الذي يُقام في حي دبي للتصميم، تجربة غنية تشمل المعارض والتكليفات الجديدة والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل والأعمال التركيبية وتجارب التصميم بمشاركة أكثر من 500 مصمم ومهندس معماري من 40 دولة.