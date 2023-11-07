موضوعات متنوعة في عدد مجلة القوافي الجديد

المصدر: الشارقة ـ البيان

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صدر عن «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة العدد 51 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده، وتحتفي بالمواضيع ذات الصلة بلاغةً ولغةً وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد بعنوان «لغة الشّعر لا تحدّها حدود» وفيها «لغة الشعر أداة فعّالة تحتكّ بالحياة الواقعية، فتعكس برمزيتها العالية المدلولات بتصوير خيالي يتماهى مع معطيات الشعور. ولأن لهذه اللغة تأثيراتها العفوية على امتداد الحياة العربية، فإنها دائماً مثار دهشة، بحكم تنويعاتها الإيقاعية وطبقاتها الفردية واستعمالاتها المعجمية، فهي منطلقة لا تحدّها حدود، بحكم طابعها الجمالي، ونموذجها المثالي الذي يحظى بالقبول دائماً».

إطلالة العدد جاءت تحت عنوان «شِعْريةُ المكان.. أثر لا ينمحي في الوجدان والقصائد» وكتبتها الدكتورة سماح حمدي. وفي باب «مسارات» كتبت الدكتورة حنين عمر، عن «العَلَمْ.. رايات الفخر والمديح في الشعر العربي».

وتضمن العدد حواراً مع الشاعر العماني يوسف الكمالي، وحاوره الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي. واستطلعت الإعلامية عبير يونس، رأي مجموعة من الشعراء عن موضوع «ذكريات الشعراء». وفي باب «مدن القصيدة» كتب الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي، عن مدينة صلالة العُمانية. وفي باب «أجنحة» حاور الإعلامي محمد آدم بركة، الشاعر عبدالمنعم حسن من مالي.