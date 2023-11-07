فنون ميثاء النعيمي.. جماليات تمتزج بألوان الفراشات والاحتفاء بالطبيعة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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ميثاء مانع النعيمي فنانة إماراتية، تهوى جمع الفراشات بألوانها المتعددة، فاستوحت منها أشكالاً فنية، لصياغة أعمال تركز على مفهوم الجمال، حيث تتفنن في عمل براويز فنية، تزينها بفراشات مختلفة الألوان والأشكال، بعد أن تستوردها من بلدان مختلفة، وبعد أن تنتهي دورة حياتها، فتزينها بالأصداف والأحجار الكريمة، فهي تعشق الطبيعة، والأعمال اليدوية، ومختلف أنواع الحيوانات، ما دفعها إلى دمجها في فن واحد تهواه.

«البيان» التقت ميثاء مانع النعيمي، على هامش معرض الفنون البصرية، الذي عقد مؤخراً بمركز الإبداع الثقافي بأم القيوين، إذ قالت إنها درست الأدب الإنجليزي بجامعة عجمان، وإن الهدف من مشاركتها في المعرض تعريف الزوار باللوحات الفنية، التي أبدعتها، لافتة إلى أنها تهوى الطبيعة، والفراشات التي تجذبها، وأن شغفها بالفن والمهارات اليدوية قادها إلى جمعها بصورة فنية، فأسرتها ألوانها الزاهية وجمالها الأخاذ، فوضعت لمساتها الجمالية عليها، لتنتج منها أعمالاً تركز على مفهوم الجمال، من خلال وضعها وعرضها في «براويز» فنية مزينة بفراشات متعددة الألوان، تجذب الزوار، وتلفت انتباههم.

وبينت أنها طورت من مهاراتها وموهبتها في مجال عالم الفراشات، فدرست كنهها ذاتياً، حتى غاصت في أعماقها، فأبدعت منها لوحات فنية غاية في الجمال، مبينة أن التعامل مع الفراشات يتطلب صبراً– خصوصاً- خلال وضعها في البراويز تجنباً لتساقط أجزاء الأجنحة أو الجسم، فهي تستمتع بإظهار جمال الفراشات، ما دفعها لاكتشاف المزيد من أسرارها.