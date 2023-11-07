حفل توزيع جوائز «كتاب في صندوق» 5 فبراير المقبل في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة الإمارات للآداب، الدورة الثانية من مسابقة «أركاديا - كتاب في صندوق»، لتثري وتلهم مع هذه المسابقة الإبداع والخيال لدى طلبة المدارس الابتدائية، حول تاريخ وثقافة وحياة مجتمع دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مدرسة أركاديا، إذ يقوم المشاركون بإنشاء مجسمات تمثل كتبهم المفضلة أو أجزاء مختارة من الكتب من مواد مُعاد تدويرها. وأطلقت مدرسة «أركاديا» المسابقة بورشة أقامتها في مقر المدرسة مع الفنان والمنسق، أحمد العنزي. وتشجع المسابقة المعلمين والطلبة على الانطلاق في رحلة جماعية من السرد القصصي، لعكس أصالة وإبداع العقول الشابة، والتأكيد على أهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

وأبانت المؤسسة، أنه يجب أن يتم تسليم كافة المشاركات بحلول 12 يناير المقبل، على أن تتضمن المجسم إضافة إلى شرح موجز للكتاب وسبب اختياره والطريقة المختارة لتجسيده.

ويتم الحكم على كافة المشاركات وتقييمها، تبعاً للمعايير التالية: الإبداع، الخيال، الأصالة، استخدام المواد المُعاد تدويرها ومدى عكس المجسم للكتاب أو جزء الكتاب المختار.

ويتم تحكيم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلي من مدرسة أركاديا، الراعي الرسمي للمسابقة، ومجموعة من المؤلفين والفنانين المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتحدد المشاركات المتأهلة للقائمة النهائية ويُقام حفل توزيع الجوائز 5 فبراير 2024، خلال دورة مهرجان الإمارات للآداب لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024.