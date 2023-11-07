«الثقافة والحرية» تصاميم أفريقية بريطانية متناغمة

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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تجمع تشكيلة «الثقافة والحرية» بين بهجة التصميمات الأفريقية، وروح الخياطة البريطانية مع براعة الحِرفية الإيطالية في العرض الأول لها في الشرق الأوسط، خلال النسخة العاشرة من معرض «دبي داون تاون ديزاين»، التي تنظّم غداً الأربعاء، كثمرة تعاون بين مصمم الأزياء الرجالية البريطاني الشهير، أوزوالد بواتينغ، وبولترونا فراو الإيطالية، والمتخصصة في التصميم الداخلي.

نفحات أفريقية

الجدير بالذكر أن الظهور الأول لتشكيلة «الثقافة والحِرفية»، خلال معرض داون تاون ديزاين في الشرق الأوسط، يوفر لمحة على القطع الكلاسيكية المُعاد تصميمها من بولترونا فراو، بما في ذلك أريكة تشيستر، التي صممها مؤسس العلامة في عام 1912، بإلهام من أرائك تشيسترفيلدز من العصر الإدواردي، وكرسي فانيتي فير، من عام 1984، حيث يتألقان بأنماط مميزة طورها بواتينغ. وتتضمن التشكيلة أيضاً أكسسوارات نمط حياة، وأقمشة وورق جدران مزينة بأنماط كينتي، وشموع معطرة بنفحات أفريقية. كما تضم التشكيلة لعبة المنقلة الأفريقية، بتصميم مبتكر، يجمع بين الحِرفية والدقة في الصنع.

تجارب بواتينغ

من جانب آخر، تم عرض هذا الإصدار المحدود من تشكيلات التصميم الداخلي لدار«بولترونا فراو» للمرة الأولى خلال أسبوع لندن للتصميم 2023، في شارع سافيل رو، والتي حصدت نجاحاً منقطع النظير بفضل لمسات أوزوالد بواتينغ الخياط المخضرم، والذي يشتهر بأنماطه المخصصة والمفعمة بالألوان، وتصاميمه المُعقدة، ويشكل التعاون أولى تجارب بواتينغ في مجال الأثاث الداخلي، حيث يمتد تأثيره الكبير لأكثر من ثلاثة عقود في عالم الأزياء.

صناعة يدوية

وفيما يتعلق بتفاصيل التصاميم، أمضى فريقا بواتينغ وبولترونا فراو، أكثر من 6 أشهر في تطوير جلد منقوش يدوياً لأرائك تشيستر، مستلهمين عملهم من ثياب كينتي التقليدية، والتي تُستخدم عادة في المناسبات الرسمية، وتتميز بأقمشتها المفعمة بالألوان. وتُصنع جميع أرائك تشيستر الجديدة يدوياً في ورشة عمل بولترونا فراو في تولينتينو، وبنفس العناية الدقيقة التي تُخاط بها بدلات بواتينغ، في متجره بشارع سافيل رو.

ويحتفي المصمم البريطاني بأصوله الغينية، من خلال النمط «القَبَلي»، الذي تزخر به تصميمات بواتينغ، ويظهر واضحاً في جميع منتجات التشكيلة محدودة الإصدار. وتعليقاً على العرض الأول لتشكيلة الأثاث الداخلي محدودة الإصدار في الشرق الأوسط، قال أوزوالد بواتينغ: «يسعدني أن أعلن شخصياً عن تعاوني مع علامة بولترونا فراو، في معرض دبي داون تاون ديزاين، ومنذ اللحظة الأولى، تواصلتُ مع «بولترونا فراو» من خلال لغة مشتركة للحِرفية والتصميم والانتباه للتفاصيل، إذ تتشابه عملية صناعة الأثاث إلى حد كبير مع مقاربتي في الخياطة، بما في ذلك اختيار المواد وتطويرها، وتتمحور هذه الشراكة بالنسبة لي، حول استخدام الأنماط التقليدية بطريقة إبداعية وجديدة، وآمل أن يقدّر محبو التصاميم في الشرق الأوسط، انطلاقاً من إمارة دبي، رؤيتنا المشتركة».