دبي تحتفي بالثقافة اليابانية وروائعها في معرض متنوع

المصدر: دبي – نهى حوّا

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خلال نوفمبر الجاري، سيتاح لسكان دبي فرصة التعرف على جوانب من الثقافة اليابانية، من خلال معرض يعتبر الأول من نوعه في المدينة يضيء على أزياء ومأكولات وفنون اليابان المتنوعة، ويمتد لثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر داخل حديقة برج خليفة.

ويقدم المهرجان المأكولات والأزياء التنكرية وحفلات الشاي والأسواق التي تبيع الكيمونو الياباني، ومقهى حصرياً وعروضاً مسرحية مميزة وغير ذلك الكثير.

ووصفت مجلة «كيرلي تايمز»، المهرجان بأنه عطلة نهاية أسبوع صديقة للعائلة، وفرصة ممتازة للحصول على المذاق الأصيل للطعام الياباني التقليدي، فضلاً عن كونه فرصة استكشاف سوق نابض بالحياة والحرف اليدوية اليابانية والكيمونو ومستحضرات التجميل.

ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بألعاب فريدة مستوردة مباشرة من اليابان، عدا إلقاء نظرة فاحصة على الفن الياباني، حيث من المقرر أن يؤدي فنانو الدبلجة الصوتية على سلسلة الأنيمي والمانغا، كويتشي تاكاماتسو، واكيرا اساكورا، وساكريد فليرامو، وساتسوكي سوناياما، وفرقة كريزي كين وماري اويدا، عروضاً في هذا الحدث الذي يتضمن طقوساً تقليدية، كتحضير الماتشا بطريقة احتفالية، هذا عدا عرض مقهى ياباني حصري لأول مرة في دبي.