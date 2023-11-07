«دبي للثقافة» تعرّف بأهمية علم المسكوكات وأدواره التوثيقية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن تنظيم ندوة افتراضية عبر برنامج «تيمز»، تحت عنوان «أهمية دراسة علم المسكوكات»، تستضيف المستشار والباحث والمؤرخ الدكتور معتز محمد عثمان، الأمين العام للجنة العربية للتراث العالمي، وعضو المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم».

وتأتي الندوة التي تعقد بعد غدٍ الخميس، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إبراز أهمية التوثيق التاريخي ودوره في تصحيح التاريخ، إلى جانب تسليط الضوء على دور علم المسكوكات في عملية التوثيق التاريخي.

ودعت الهيئة، المهتمين وكل فئات المجتمع إلى حضور الندوة الافتراضية والمشاركة فيها، واستكشاف تفاصيل علم المسكوكات، باعتباره مصدراً مهماً في التاريخ يسهم في الكشف عن التطور والقفزات الاقتصادية النوعية التي حققتها دول العالم، وأبرز المظاهر الاجتماعية التي رافقت هذا التطور.

وتستعرض الندوة الافتراضية عبر محاورها المختلفة، أهمية العملات النقدية في عملية الأرشفة، ورحلة المسكوكات في ظل التطور الذي شهدته شعوب العالم منذ القدم وحتى الآن. وتناقش الندوة دور المسكوكات في توثيق الأحداث والدعاية السياسية، بالإضافة إلى تأثيرها في تصحيح التاريخ، كما تضيء على الموروث والأمثال الشعبية الدارجة بين الشعوب.

يذكر أن المستشار الدكتور معتز محمد عثمان، يمتلك مسيرة مهنية طويلة، وخبرة واسعة في تنظيم المعارض الثقافية والاجتماعية، حيث سبق له تولي إدارة عمليات تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، وإدارة المشاريع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفي رصيده مجموعة من الإصدارات والمؤلفات، من بينها: «تاريخ طوابع الإمارات»، و«تاريخ عملات الإمارات»، و«تاريخ تطور العملات»، و«تطور الخدمات البريدية»، وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة بركشير الأمريكية.