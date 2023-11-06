شرطة الشارقة و«أكاديمية العلوم» تشاركان بـ 190 إصداراً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض تصوير: سالم خميس

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شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، بــ «190» إصداراً متنوعاً، تشمل كل جوانب العمل الشرطي والقانوني والاجتماعي، وذلك في جناحهما في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام، في دورته الـ 42 تحت شعار «نتحدث كتباً»، حيث شاركت الأكاديمية بـ 155 إصداراً، ومركز بحوث الشرطة بـ 35 إصداراً، كما سيتخلل المشاركة العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية، والمعرفية أثناء المعرض، والتي تعنى بالجانب ‏الأمني والمجتمعي، كالعود للجريمة، والخدمة المجتمعية وجودة الحياة، وتطبيقات نتائج البحوث الشرطية في تطوير أساليب ووسائل الحد من الجريمة.

رؤية

أكد العقيد دكتور محمد بطي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة أن اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعكس رؤيتها الرائدة في تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، إذ يعتبر هذا المعرض منصة ثقافية معرفية تسهم بشكل فعال في توسيع قنوات التواصل بين الشرطة والجمهور، بالإضافة إلى إثراء معرفة الجمهور بالثقافة الأمنية، وإبراز الجهود العلمية والبحثية التي تقوم بها الشرطة، إلى جانب تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي في المجال الأمني.

سند

وقال إن أكاديمية العلوم الشرطية، ومركز بحوث الشرطة، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، جميعها شاركت بإصدارات وعناوين مميزة، شملت كل أوجه العمل الشرطي والقانوني والاجتماعي، إذ ‏تمثلت مشاركة الأكاديمية بــ 155 إصداراً، من ضمنها 30 إصداراً جديداً في علوم الشرطة والإدارة والقانون، بينما شارك مركز بحوث الشرطة بمجموعة حديثة من العناوين والدوريات الشرطية التي تضاف إلى سلسلة إصدارات المركز التي بلغ عددها 35 عنواناً، كمخاطر وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الإماراتي، ومبادرة «سند» لدعم أسر النزلاء، إلى جانب مشاركة إدارة الإعلام والعلاقات العامة من خلال إصدارات متنوعة ‏تمثلت في ‏مجلة الشرطي، ومجلة الشرطي الصغير.