«سجن باركود».. رؤية إبداعية لقضايا التنمر

المصدر: الشارقة - البيان

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كان جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، التي انطلقت تحت شعار «نتحدث كتباً» على موعد مع أضخم عمل مسرحي استعراضي إماراتي لعام 2023، على خشبة مسرح المعرض. المسرحية، التي امتدت على مدار ثلاث ساعات متواصلة، حملت عنواناً مثيراً للتساؤل وهو «سجن باركود»، وهي تعالج قضايا التنمر بأسلوب شيق.

المسرحية من إخراج مروان عبدالله صالح، وبالتعاون مع المؤلفة الإماراتية ميرة المهيري، وبطولة باقة من الممثلين الإماراتيين اللامعين: موسى البقيشي، وعبدالله الباهتي، وسلطان بن دافون، وهيفاء العلي، وهيا القايدي، وريم الفيصل، وسارة السعدي، وغيرهم من الممثلين ذوي الطاقات التمثيلية الكبيرة، الذين قدموا أداء مميزاً، جعل جمهور المسرح الغفير لا يتوقف عن متابعة كل لحظة، ومشهد من العرض.